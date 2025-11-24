Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 210,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 62,1%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2009.

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων για το 9μηνο του 2025, με τα καθαρά κέρδη να διπλασιάζονται και τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας να ενισχύονται σημαντικά.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 95,7%, φθάνοντας τα 36 εκατ. ευρώ από 18,4 εκατ. το περσινό 9μηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 26,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 103%. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε άνοδο 62,6%, φτάνοντας τα 64,7 εκατ. ευρώ, με την πλειονότητα των εσόδων να προέρχεται από δικαιώματα συναλλακτικής και μετασυναλλακτικής δραστηριότητας. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 33% λόγω υψηλότερων αμοιβών προσωπικού και εξόδων που συνδέονται με τη συμφωνία εξαγοράς από την Euronext. Η εικόνα της αγοράς κατά το 9μηνο ήταν ιδιαίτερα δυναμική. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο περίπου 40%, ανεβάζοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση σε 137,5 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 210,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 62,1%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2009. Συνολικά, οι εταιρείες άντλησαν 1,4 δισ. ευρώ από την αγορά, ενώ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση ανήλθε στο ιστορικό υψηλό του 69,3%.

Ο CEO του Ομίλου, Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του 9μήνου αποτυπώνουν «τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», προσθέτοντας ότι η ένταξη της ΕΧΑΕ στον Όμιλο Euronext αποτελεί «κομβικό σημείο» που ενισχύει τις στρατηγικές προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διευρύνει τις ευκαιρίες για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Το 9μηνο σημαδεύτηκε επίσης από την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών της Euronext, η οποία απέκτησε το 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX. Οι μετοχές ανταλλάγματος εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις αγορές της Euronext στις 24 Νοεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το ελληνικό χρηματιστήριο.