Ιδιαίτερα ανησυχητική η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ- Νετανιάχου στο Ιράν.

Καμία εμπλοκή της κυβέρνησης και των βάσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα στον πόλεμο στο Ιράν απαίτησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση. Και απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον σήμερα η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ - Νετανιάχου στο Ιράν και οι επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει», τόνισε και επεσήμανε πως από χθες έχει μιλήσει για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, τη μη εμπλοκή της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο στο Ιράν και για την ανάγκη ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στις περιοχές έντασης.

«Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου του κ. Μητσοτάκη μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», τόνισε και ζήτησε απαντήσεις για το τι εννοούσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τη δήλωση περί «συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων», μετά τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη.

«Οι διμερείς συναντήσεις ενημέρωσης με πολιτικούς αρχηγούς δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής γραμμής. Το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, «επιβεβαιώνει επίσης ότι ορθώς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διότι μόνο εκεί μπορεί να γίνει μία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και σαφέστατα για τη στήριξη στην Κύπρο, την οποία η χώρα μας δεν αρνήθηκε ποτέ. Άλλωστε ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι συνομίλησε με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου και του επιβεβαίωσε τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Κυπριακό λαό.