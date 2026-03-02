Ερωτήματα προκάλεσε το εξάνθημα στον λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του τη Δευτέρα, κάτι που προκάλεσε νέα ερωτήματα για την υγεία του.

Το εξάνθημα είναι αποτέλεσμα μιας κρέμας που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ως «προληπτική θεραπεία για το δέρμα», δήλωσε στο CNN ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, δρ. Σον Μπαρμπαμπέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί μια πολύ συνηθισμένη κρέμα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, η οποία αποτελεί προληπτική θεραπεία για το δέρμα», δήλωσε ο γιατρός. «Ο πρόεδρος κάνει τη θεραπεία εδώ και μία εβδομάδα και η ερυθρότητα αναμένεται να διαρκέσει για μερικές εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Ο Μπαρμπαμπέλα δεν διευκρίνισε γιατί χρειάζεται ο Τραμπ θεραπεία για το δέρμα, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις για το ζήτημα, σημειώνει ο CNN.

Κατά διαστήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί με σημάδια στη ράχη των χεριών του, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει ερωτήματα για την υγεία του. Ο ίδιος το έχει αποδώσει στις συχνές χειραψίες και στο γεγονός ότι επιμένει να λαμβάνει υψηλότερη δόση ασπιρίνης από τη συνιστώμενη, κάτι που τον κάνει πιο επιρρεπή στους μώλωπες. Ο γιατρός του επιμένει ότι η υγεία του προέδρου είναι «εξαιρετική».