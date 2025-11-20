Η διύλιση παραμένει κεντρικός τομέας για τη Motor Oil.

Ο όμιλος Motor Oil δρομολογεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. Με περισσότερες από 100 εταιρείες στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη, ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του ακολουθώντας τις κύριες ενεργειακές τάσεις: ενεργειακή ασφάλεια, εξηλεκτρισμό και βιωσιμότητα.

Η διύλιση παραμένει κεντρικός τομέας για τη Motor Oil. Το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, ένα από τα πιο σύγχρονα στη Μεσόγειο, επεξεργάζεται πάνω από 200.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ το δίκτυο πρατηρίων AVIN και Shell αριθμεί περισσότερα από 1.500 σημεία σε πέντε χώρες. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, στα εναλλακτικά καύσιμα, στα βιοκαύσιμα και σε τεχνολογίες υδρογόνου.

Στην ηλεκτρική ενέργεια αναπτύσσονται δύο πλατφόρμες. Η θυγατρική MORE διαθέτει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 847 MW και προχωρά σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και σε μονάδες αποθήκευσης. Στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 2 GW έως το 2030, με EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ. Η πρόσφατη συγχώνευση Ήρων – nrg δημιουργεί έναν νέο πάροχο με πάνω από 500.000 πελάτες και διαθέσιμη παραγωγική ισχύ 1,5 GW. Στο νέο σχήμα εντάσσεται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο που τέθηκε σε λειτουργία το 2025.

Στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis έχουν έργα που αφορούν διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ. Μέσω των LPC και Verd, η Motor Oil δραστηριοποιείται στη συλλογή και αναγέννηση λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων και στην ανάπτυξη υλικών για καύσιμα χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος. Ο όμιλος διαχειρίζεται ετησίως πάνω από 1 εκατ. τόνους αποβλήτων και διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 τόνων λιπαντικών, με EBITDA 50 εκατ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο.

Από το 2021 έχουν επενδυθεί ήδη 2,3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος των 4 δισ. ευρώ. Έργα ΑΠΕ συνεισφέρουν στη μείωση άνω των 400.000 τόνων CO₂ ετησίως, ενώ στο διυλιστήριο προχωρά η ανάπτυξη μονάδας πράσινου υδρογόνου 50 MW.