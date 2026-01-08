Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης, αντέδρασε ο Καιρίδης.

«Γαλάζιο» επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Δημήτρη Καιρίδη, με αφορμή φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Καιρίδη κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Καιρίδης απαντώντας στα πυρά, είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «άσε μας κουκλίτσα», με την πρόεδρο της Πλεύσης να ρωτά απευθυνόμενη στα υπουργικά έδρανα αν αυτές οι συμπεριφορές αντιπροσωπεύουν την κυβερνώσα παράταξη.

Ο Νίκος Δένδιας παρενέβη ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως «ο συνάδελφος διέλαθε». Ο Δημήτρης Καιρίδης ωστόσο, παίρνοντας τον λόγο αντέδρασε, λέγοντας πως «δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός».

Ο κ. Καιρίδης στη συνέχεια, άφησε να εννοηθεί πως η αντίδρασή του οφείλεται στην κατηγορία πως «κάνετε δουλίτσες» που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς τα έδρανα της ΝΔ, τονίζοντας πως «δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου».

«Καλά κάνετε και διαγράψατε τη φράση γιατί εκτρέπεται η συζήτηση. Γιατί τέτοιοι είστε, αυτά ξέρετε, αυτά κάνετε», είπε για την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας μάλιστα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον διέκοπτε πως «είστε έτοιμη για γυμνασιάρχης της Χούντας».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Δένδιας αποχώρησε από την Ολομέλεια την ώρα που ανέβαινε στο βήμα ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος υπενθυμίζουμε είχε κάνει «φασαρία» στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που εισάγει το νέο δόγμα στις ένοπλες δυνάμεις.

«Κ. Καιρίδη δε σας επιτρέπω στο πρόσωπο μου να προσβάλλετε τις γυναίκες με αυτόν τον ιταμό τρόπο. Τουλάχιστον σε κάποιους υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Ευχαριστώ τον κ. Δένδια που ζήτησε συγγνώμη. Δείχνει το δικό του ήθος, αλλά δεν ξεπλένει τον πρωθυπουργό που σας έχει επιλέξει να είστε εκπρόσωπός του στη Βουλή», είπε παίρνοντας ξανά το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κριτική στον Δημήτρη Καιρίδη άσκησε και η Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά λέγοντας: «Το “δουλίτσες” είναι πολιτική θέση, το “άσε μας κουκλίτσα μου” δεν είναι πολιτική θέση. Δε θα έκανε παρέμβαση ο υπουργός, αν δεν ήταν κάτι σημαντικό, γιατί το πολύ ανάλαφρο έχει επιπτώσεις. Δεν πάμε σε ένα μπαρ να το πούμε μεταξύ μας, η Βουλή διαπαιδαγωγεί».