Στήριξη στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση για τη δήλωσή του αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, προσέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Άμυνας, τόνισε πως η βάση άσκησης εξωτερικής πολιτικής της χώρας παραμένει το Διεθνές Δίκαιο και ότι ο πρωθυπουργός δεν διατύπωσε διαφορετική άποψη.

«Ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, είναι κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε ο κ. Δένδιας, τονίζοντας ότι «δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας, έκανε λόγο και πάλι για κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, επισημαίνοντας ότι πλέον σταθερές δεν υπάρχουν, γι' αυτό υπογράμμισε πως η χώρα μας πρέπει να έχει την απόλυτη αίσθηση ότι εξ ιδίων μέσων μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της.

Υπενθυμίζουμε πως και χθες, ο υπουργός Άμυνας, αιτιολόγησε τους λόγους υπερ-εξοπλισμού, λέγοντας πως αυτήν τη στιγμή, με όσα συμβαίνουν στο διεθνές στερέωμα, οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα των κρατών και συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη η ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων.

«Στηρίζουμε τους υπαξιωματικούς»

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών που αντιδρούν έντονα στις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο στη βαθμολογική τους ανέλιξη, ο κ. Δένδιας τόνισε πως «η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς, τους ενισχύει, διορθώνοντας αδικίες σε βάρος των αξιωματικών και των ΕΠΟΠ και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται».

«Δημιουργούμε ειδικό σχολείο στελεχών που με αυτό θα μπορεί να γίνει ανθυπολογαχός. Σε τι στερούμε τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών;», διερωτήθηκε.