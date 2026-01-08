Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες οδήγησαν στην ανάκληση του καλλυντικού.

Σε ανάκληση καλλυντικού προϊόντος τουρκικής προέλευσης προχώρησαν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, καθώς εντοπίστηκε σοβαρός χημικός κίνδυνος για την υγεία. Πρόκειται για λοσιόν μαλλιών που κυκλοφορούσε διαδικτυακά, κυρίως μέσω Amazon και της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως ενημερωθήκαμε από το δελτίο του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για τα µη ασφαλή προϊόντα που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γερμανικές αρχές σήμαναν ειδοποίηση για το ακατάλληλο προϊόν.

Αυτό είναι το καλλυντικό που ανακαλείται

Προϊόν: Hair lotion

Ονομασία: Repair & Moisturizing Lotion

Μάρκα: Hair MD Professionel

Χωρητικότητα: 150 ml

Χώρα προέλευσης: Τουρκία

Αριθμός παρτίδας: 12/2024-12/2027-241230723

Barcode: 8683581057438

Γιατί θεωρείται επικίνδυνο και αποφασίστηκε ανάκληση

Σύμφωνα με τον εργαστηριακό έλεγχο, το προϊόν περιέχει υπερβολική συγκέντρωση 2-phenoxyethanol, με μετρηθείσα τιμή 1,76%, ποσοστό που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ουσία 2-phenoxyethanol χαρακτηρίζεται: αιματοτοξική, ήπια ερεθιστική, και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αίμα και στο ήπαρ (συκώτι), ιδιαίτερα σε παρατεταμένη χρήση. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Καλλυντικών Προϊόντων της ΕΕ.

Όσοι έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη λοσιόν καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση, να επιστρέψουν το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του πωλητή, και σε περίπτωση ερεθισμών ή συμπτωμάτων, να επικοινωνήσουν με γιατρό. Οι αρχές υπενθυμίζουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με καλλυντικά που αγοράζονται διαδικτυακά και να ελέγχουν πάντα τις επίσημες ανακλήσεις του Safety Gate.