Με απόφασή της η ΕΕΤΤ αποσύρει smartphone από την ελληνική αγορά λόγω υπερβολικής ακτινοβολίας.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διέταξε την άμεση ανάκληση και απόσυρση του smartphone από την ελληνική αγορά το DOOGEE S100 Pro (κατασκευαστής PROLINX GmbH).

Στη διαταγή αναφέρονται τα εξής:

«2. Εν προκειμένω, αναρτήθηκε στο σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς ICSMS στις 10/07/2025 από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς της Γαλλίας

α) η διαπίστωση σχετικά με μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις και

β) η λήψη των προσωρινών μέτρων της ανάκλησης και απόσυρσης από την αγορά της Γαλλίας του κινητού τηλεφώνου με ονομασία DOOGEE S100 Pro, το οποίο κατασκευάζεται από την PROLINX GmbH.

3. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάρτηση η μη συμμόρφωση του προϊόντος έγκειται στη μη πλήρωση ουσιωδών απαιτήσεων της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα στην μη εξασφάλιση των προβλεπόμενων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α), μετά από εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο προϊόν και στις οποίες παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

4. Τα ως άνω μέτρα κοινοποιήθηκαν στις 10/07/2025 από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς της Γαλλίας μέσω του συστήματος ICSMS στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης (άρθρο 41, σε συνδυασμό με το άρθρο 40, του π.δ. 98/2017, το οποίο έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/53/ΕΕ).

5. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του π.δ. 98/2017 τα ως άνω μέτρα θεωρούνται δικαιολογημένα, καθώς εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την κοινοποίησή τους δεν διατυπώθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος και συνεπώς ισχύει για το σύνολο της ενωσιακής αγοράς.

6. Κατά συνέπεια, τα προσωρινά μέτρα της ανάκλησης και απόσυρσης του κινητού τηλεφώνου με ονομασία DOOGEE S100 Pro, το οποίο κατασκευάζεται από την PROLINX GmbH».