Ο Μακρόν πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ινδία, ο Εμανουέλ Μακρόν έβαλε τα αθλητικά του και βγήκε στους δρόμους του Μουμπάι για τζόκινγκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, αλλά δεν ξέχασε τις καλές συνήθειες. Έτσι, βγήκε για τρέξιμο, συνοδευόμενος βέβαια από την ομάδα ασφαλείας του, ενώ στον δρόμο υπήρχαν και Ινδοί αστυνομικοί, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

{https://x.com/htTweets/status/2023689301838696572}

Αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι. Ο Γάλλος πρόεδρος θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2023728218780356889}