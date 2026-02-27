Ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφει στην μικρή οθόνη με έναν ρόλο με έντονο το θρησκευτικό αποτύπωμα.

Ο Άρης Σερβετάλης, ο αγαπημένος «Λάζαρος» από την σειρά «Είσαι το Ταίρι» μου επιστρέφει τηλεοπτικά σε μία νέα παραγωγή του Mega, με έντονο θρησκευτικό αποτύπωμα.

Ο ηθοποιός κλείνει στη φαρέτρα του μεγάλες συνεργασίες σε παραστάσεις του σύγχρονου αλλά και κλασικού θεάτρου, ενώ έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Σχεδόν 25 χρόνια μετά, σύμφωνα με την espressonews, επιστρέφει τηλεοπτικά με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο την παραγωγή του Mega, αφιερωμένη στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον φωτεινό γέροντα του Άγιου Όρους.

Αν και μία από τις τελευταίες αναμνήσεις για το κοινό αποτελεί ο εκκεντρικός του ρόλος από το «Είσαι το ταίρι μου», ο Άρης Σερβετάλης, ετοιμάζεται να ενσαρκώσει το γέροντα και να επανέλθει μέσα από το «μεγάλο κανάλι» που τον ανέδειξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κεντρικός ρόλος θα μοιραστεί σε δύο ηθοποιούς προκειμένου να «χαραχθεί» η πορεία του Αγίου Ιωσήφ και να ταξιδέψει τους τηελεθεατές από την νεώτερη έως και την μεγαλύτερη ηλικία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τάσος Λέκκας φημολογείται πως θα ενσαρκώσει το γέροντα στην νεαρή ηλικία, με τον Άρη Σερβετάλη να τον ακολουθεί.

Το λοιπό casting, λέγεται πως θα το συμπληρώνουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Νίκος Γκέλιας, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το Πάσχα, προκειμένου η σειρά να αρχίσει να προβάλλεται την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η σειρά, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια 12 επεισοδίων με το σενάριο να φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα και η σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη.

Σε ό,τι αφορά την νέα παραγωγή, αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγιος που καλείται να υποδυθεί ο Άρης Σερβετάλης, θεωρείται μία από τις πιο σύγχρονες και αγαπητές φιγούρες της Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για εκείνον γεννήθηκε στην Πάρο το 1897, όπου και μεγάλωσε μέχρι την ηλικία των 15 ετών, όταν αναγκάστηκε να ταξιδέψει στον Πειραιά, να δουλέψει και να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του. Στα 23 χρόνια αρραβωνιάστηκε, μέχρι που λίγο αργότερα αποφάσισε να ακολουθήσει τον πνευματικό δρόμο. Τα βήματά του τον οδήγησαν στο Άγιο Όρος το 1921. Εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1959.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Άρης Σερβετάλης, είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει ξανά ράσα για να υποδυθεί τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης, στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Γέλενα Πόποβιτς.