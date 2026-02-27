Από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Οι αναφορές του για την Κούβα.

Σε νέες δηλώσεις για το Ιράν προχώρησε ο Τραμπ. Λίγο πριν την αναχώρησή του για το Τέξας τόνισε για την χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά του Ιράν ότι αν και «δεν θέλω, κάποιες φορές πρέπει» συμπληρώνοντας ότι για την ώρα δεν έχει πάρει καμία απόφαση. Αλλά… «δεν είμαι ευχαριστημένος με την συμπεριφορά του Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι περισσότερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένονται σήμερα Παρασκευή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2027447579688964461}

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Τραμπ για Κούβα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.