Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε την Τετάρτη 25/2 και αντιμετωπίστηκε με ηλεκτρονικά αντίμετρα από σουηδικό πολεμικό πλοίο.

Παράλογες και ανυπόστατες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δηλώσεις της Σουηδίας, κατά τις οποίες το drone που αντιμετωπίστηκε από τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στο λιμάνι του Μάλμο ήταν ρωσικό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί ρωσικής προέλευσης του drone που εντοπίστηκε στη Σουηδία, σχολιάζοντας ότι μια τέτοια εκτίμηση –αν στηρίζεται αποκλειστικά στην παρουσία ρωσικού πλοίου στην ευρύτερη περιοχή– «δεν έχει λογική βάση». Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν είναι ενήμερος για τις επιμέρους λεπτομέρειες του περιστατικού.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε την Τετάρτη και αντιμετωπίστηκε με ηλεκτρονικά αντίμετρα από σουηδικό πολεμικό πλοίο που πραγματοποιούσε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το Charles de Gaulle, στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο είχε αγκυροβολήσει προσωρινά στην περιοχή, στο πλαίσιο ενδιάμεσης στάσης πριν από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της Σουηδίας, ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον δήλωσε ότι το drone «πιθανόν να προέρχεται από τη Ρωσία», επισημαίνοντας ότι την ώρα του συμβάντος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση ρωσικό πολεμικό πλοίο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραβίασης του σουηδικού εναέριου χώρου.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, η προέλευση του drone και το κατά πόσο υπήρξε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.