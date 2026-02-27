Δείτε αναλυτικά τα ποσά που καταβάλονται από τον ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Κατά την περίοδο 2 έως 6 Μαρτίου, θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2.Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: