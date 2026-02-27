«Ο Ινφαντίνο κερδίζει την εύνοια του Τραμπ, επειδή τον χρειάζεται», δήλωσε ο Μπλάτερ.

Νέα επίθεση στον Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με τον τρόπο που διοικεί τη FIFA αλλά και για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Σεπ Μπλάτερ.

Ο 89χρονος πρώην πρόεδρος της FIFA- που κατηγορήθηκε για διαφθορά, αλλά απαλλάχθηκε, ωστόσο του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο- έχει εξελιχθεί σε σφοδρό επικριτή του διαδόχου του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σε νέα συνέντευξη, που παραχώρησε στο Axel Springer Global Reporters Network, στο οποίο ανήκει το Politico, παρομοίασε τον Ινφαντίνο με τον Λουδοβίκο ΙΔ της Γαλλίας, είπε πως είναι υποτακτικός του Αμερικανού προέδρου, ενώ χαρακτήρισε «δικτατορία» τη FIFA.

«Είναι υποτακτικός του», απάντησε, όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τη σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ. «Το Βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ είναι ακατανόητο. Ο Ινφαντίνο κερδίζει την εύνοιά του, επειδή τον χρειάζεται. Και χρειάζεται τη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες χρηματοδότησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ 2034. Η FIFA εξαρτάται από τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας», πρόσθεσε ο Μπλάτερ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αφαιρέσει ματς του Μουντιάλ 2026 από πόλεις όπως το Σιάτλ, σε περίπτωση ταραχών. Η FIFA δεν πρέπει να αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τόνισε ο Μπλάτερ. «Σε καμία περίπτωση! Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι ημερομηνίες και οι διοργανώτριες πόλεις έχει οριστικοποιηθεί από καιρό. Η οργανωτική πειθαρχία πρέπει να γίνεται σεβαστή, τόσο από τον Τραμπ, όσο και από τον Ινφαντίνο», υπογράμμισε.

Εκτίμησε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία που έχει εκφράσει ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, για την ασφάλεια των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. «Αυτό που συνέβη στη Μινεάπολη είναι πολύ χειρότερο από οτιδήποτε έχει γίνει ποτέ στο Κατάρ, το οποίο φιλοξένησε το Μουντιάλ 2022», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι o Ινφαντίνο πρέπει να ξεκαθαρίσει στον Τραμπ ότι πρέπει να τηρηθεί το συμβόλαιο που υπογράφει η FIFA με κάθε διοργανώτρια χώρα, το οποίο προβλέπει πως όλοι οι ποδοσφαιριστές, αξιωματούχοι και φίλαθλοι των ομάδων που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ θα λάβουν βίζα. «Η δημοτικότητά του θα μπορούσε να αυξηθεί αν έλεγε “Θα αναγκάσω τον Τραμπ να διασφαλίσει πως όλοι όσοι το δικαιούνται θα πάρουν βίζα για το Παγκόσμιο κύπελλο”. Αλλά δεν θα το κάνει, επειδή αυτοί οι δύο είναι συνεργοί», σχολίασε.

Ο Λουδοβίκος και η δικτατορία

Κληθείς να σχολιάσει τον τρόπο που ο Τζιάνι Ινφαντίνο διοικεί τη FIFA, ο Σεπ Μπλάτερ τον παρομοίασε με τον Λουδοβίκο ΙΔ.

«Έχω ακούσει ότι δεν θέλει να τον χαιρετάνε όταν εμφανίζεται στα γραφεία της FIFA, κάτι που συμβαίνει σπάνια, επειδή κάποτε κάποιος του είπε “καλημέρα κ. Μπλάτερ”. Κανένας δεν επιτρέπεται να μπει σε ασανσέρ μαζί του. Απομονώνεται εντελώς», πρόσθεσε.

«Ποια είναι η FIFA σήμερα; Αποτελείται μόνο από τον πρόεδρό της, τον Ινφαντίνο. Η FIFA είναι μια δικτατορία! Το συμβούλιο της FIFA, με σχεδόν 40 μέλη, δεν έχει τίποτα να πει», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Όχι» στο μποϊκοτάζ, τι λέει για τη Ρωσία

Ο Σεπ Μπλάτερ τάχθηκε κατά ενός μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ 2026. «Οι βασικοί παράγοντες στο ποδόσφαιρο είναι οι παίκτες και θέλουν οπωσδήποτε να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν ομοσπονδίες αποφάσιζαν να μην συμμετάσχουν, θα γινόταν εξέγερση, μεταξύ άλλων και από τους πάνω από δύο δισεκατομμύρια φιλάθλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», δήλωσε για το θέμα.

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA ρωτήθηκε και για τη θέση του Ινφαντίνο υπέρ της άρσης του αποκλεισμού της Ρωσίας από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. «Δεν είμαι δικαστής. Η πολιτική θα έπρεπε να διαχωρίζεται από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να αποκλείσουμε κάθε χώρα που έχει πόλεμο με μία άλλη, διαφορετικά δεν θα επηρεαζόταν μόνο η Ρωσία», απάντησε και σημείωσε πως ήδη αρκετές αθλητικές αρχές επιτρέπουν τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών, όπως συμβαίνει στο τένις ή θα γίνει στους επικείμενους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες.