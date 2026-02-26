Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ρόμπερτ Ντε Νίρο επειδή κάλεσε τους Αμερικανούς να «αντισταθούν» στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με ανάρτηση στο Truth Social, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δημόσιας διαμάχης τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό «άρρωστο και διαταραγμένο», επειδή ο Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Best People With Nicole Wallace», κάλεσε τους Αμερικανούς να αντισταθούν στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Ο "Trump Deranged" Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι άλλος ένας άρρωστος και διαταραγμένος άνθρωπος με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή τι λέει - κάποια από αυτά είναι εντελώς ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ!», έγραψε ο Τραμπ.

«Όταν τον είδα να ξεσπά σε κλάματα χθες το βράδυ, όπως θα έκανε ένα παιδί, συνειδητοποίησα ότι ίσως να είναι ακόμη πιο άρρωστος από την "τρελή" Ρόζι Ο’Ντόνελ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιρλανδία προσπαθώντας να βρει πώς θα επιστρέψει στις όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες μας», πρόσθεσε.

«Η μόνη διαφορά μεταξύ του Ντε Νίρο και της Ρόζι είναι ότι εκείνη πιθανόν είναι κάπως πιο έξυπνη από αυτόν, πράγμα που δεν λέει και πολλά», συνέχισε ο πρόεδρος. «Τα καλά νέα είναι ότι η Αμερική είναι τώρα μεγαλύτερη, καλύτερη, πλουσιότερη και ισχυρότερη από ποτέ, και αυτό τους τρελαίνει εντελώς!»

Ο Τραμπ προέτρεψε, μάλιστα, τον Ντε Νίρο να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο και να φύγει από τη χώρα μαζί με τις βουλεύτριες Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλάιμπ, οι οποίες αποχώρησαν πριν ολοκληρωθεί η προχθεσινή ομιλία του στο Κογκρέσο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Με πληροφορίες από Variety