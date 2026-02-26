Σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο το 2024.

Βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση αδειών προβλέπει - μεταξύ άλλων - το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, το οποίο παρουσιάζουν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Με στόχο να βάλει «φρένο» στον παράνομο τζόγο, που επιβαρύνει τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την κοινωνική συνοχή, η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ποινικό σκέλος, ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους.

Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα έρχονται αντιμέτωποι με βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις καθίστανται ακόμη αυστηρότερες, φτάνοντας έως και πολυετείς καθείρξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) για το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, παράνομες λέσχες και καζίνο. Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω αυτών των οντοτήτων εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια κρατικών εσόδων ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η Ε.Ε.Ε.Π. διατηρεί ήδη blacklist παράνομων παρόχων, η οποία αριθμεί σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.