Ο ελληνικός λαός με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «ενώνει τη φωνή του με τα εκατομμύρια των πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη και καλεί σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια το προσεχές Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2022», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Τρία χρόνια μετά την εφιαλτική εκείνη νύχτα που στέρησε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας, το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ζητούμενο.

»Ο ελληνικός λαός με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου.

»Γιατί είναι απαραίτητο:

- Να αποδοθούν οι ευθύνες για τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

- Να αποδοθούν οι ευθύνες για τον μηχανισμό συγκάλυψης και «μπαζώματος» της αλήθειας που ενορχηστρώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

- ⁠Να ολοκληρωθεί η έρευνα χωρίς σκιές, με όλες τις απαραίτητες αναλύσεις, για τα αίτια του εγκλήματος.

- Να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες, σε κανένα συγκοινωνιακό μέσο.

»Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει το κάλεσμα του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δώσουν δυναμικό παρών στις συγκεντρώσεις το Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στις πλατείες των πόλεων όλης της χώρας και στο εξωτερικό.

»Η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της κοινωνίας και της Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.