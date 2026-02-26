Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Τα ξίφη τους θα διασταυρώσουν την Παρασκευή το πρωί στις 11:00 στη Βουλή, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, για το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε την Τρίτη την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και εάν σκοπεύει να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», ρωτά μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.