«Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», τόνισε ο Κ. Κυρανάκης.

«Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα. Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη». Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Αθήνα κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Λίγο πριν από τον σταθμό Πλατύ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν οι οποιεσδήποτε ομάδες Ρομά κ.λπ. να πηγαίνουν να τα κόβουν και να τα κλέβουν όποτε θέλουν», τόνισε, αποκλείοντας ωστόσο στο συγκεκριμένο περιστατικό οι δράστες να είναι Ρομά. «Εδώ είναι καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο (σ.σ.: της τραγωδίας των Τεμπών)».

