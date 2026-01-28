Στο τραπέζι το κυκλοφοριακό στην Αττική.

Κλειστή και προπαρασκευαστική θα είναι η σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στον Κηφισό όπου κάθε μέρα ταλαιπωρούνται χιλιάδες οδηγοί. Η αρχική πρόταση, ωστόσο, του αναπληρωτή υπουργού Κ. Κυρανάκη για απαγόρευση των φορτηγών και των βαρέων οχημάτων συγκεκριμένες ώρες , δεν φαίνεται να περπατάει.

Όλα τα επιμελητήρια βρίσκονται απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναδεικνύοντας τον κίνδυνο να παραλύσει το εμπόριο αφού τις πρώτες πρωινές ώρες γίνεται η διακίνηση όλων των εμπορευμάτων. Στο τραπέζι αναμένεται να μπουν άλλες επιμέρους προτάσεις όπως η επιστράτευση drown και της τεχνικής νοημοσύνης ώστε με την εντονότερη συνδρομή της Τροχαίας να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση τις ώρες αιχμής.

Όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί γνωρίζουν ότι μόνον με μεγάλα έργα υποδομής μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κυκλοφοριακή συμφόρεση από τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο. Αυτά τα έργα όμως έχουν ορίζοντα πενταετίας και δεκαετίας για να υλοποιηθούν. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται μέχρι τότε..

