Η τρυφερή εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Μετράει αντίστροφα πλέον η Κατερίνα Καινούργιου μέχρι την ημέρα του τοκετού και την ημερομηνία που θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα», μοιράζεται συχνά με τους τηλεθεατές της πληροφορίες, λεπτομέρειες και ανησυχίες σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ενώ σήμερα ανακοίνωσε πως η ημέρα που θα αλλάξει η ζωή της πλησιάζει.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, σε περίπου έναν μήνα από τώρα αναμένεται να βρεθεί σε αίθουσα τοκετού, ενώ φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχής που η ημερομηνίες της γέννας συμπίπτουν με τις ημέρες του Πάσχα.

Το πρωί της Τετάρτης, «άνοιξε» την εκπομπή του Alpha λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τετάρτη 11 του Μάρτη. Καλέ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός; Σε ένα μήνα έχουμε το Πάσχα και για μένα σημαντικές ημερομηνίες, οριακά, εκείνες τις μέρες… θα γεννήσω. Δώδεκα μέχρι δεκαεπτά, εκεί είμαστε. Ό,τι θέλει ο Θεός και η μικρή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzsigcnq4ih?integrationId=40599y14juihe6ly}