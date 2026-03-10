Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της έχει «πάρει» 18 κιλά.

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη βρίσκεται πλέον η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενη και ανυπόμονη να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, την κόρη της.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους τηλεθεατές της, μικρές λεπτομέρειες από την καθημερινότητά της και την πορεία της εγκυμοσύνης της. Μάλιστα, δεν είναι λίγες και οι φορές που στο πλατό έχει εκμυστηρευτεί μερικούς από τους φόβους και τις ανησυχίες της.

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε τον Πέτρο Συρίγου σχολιάζοντας το φαγητό που θα ετοίμαζε.

Με αφορμή αυτό, τόνισε πως στην περίοδο της εγκυμοσύνης της έχει πάρει 18 κιλά, ενώ σχολίασε και τις διατροφικές της συνήθειες από 20 ετών:

«Σήμερα περιμένω, γιατί φτιάχνεις καταπληκτικό κριθαρότο γαρίδας. Ανυπομονούμε. Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ, πώς γίνεται με μένα; Όταν 20 χρόνια προσέχεις τη διατροφή σου -γιατί στην εφηβεία δεν πρόσεχα- νιώθεις στην περίοδο της εγκυμοσύνης ότι απελευθερώνεσαι…», και συμπλήρωσε: «Έχω πάρει συνολικά 18 κιλά μέχρι στιγμής. Δεν θα πάρω άλλα 2 μέχρι να γεννήσω; Μπορείς να τρως χωρίς ενοχές. Μια χαρά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyy3rezzhgh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της σημερινής εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως δυσκολεύεται να κοιμηθεί, καθώς έχει έντονους εφιάλτες που την αναστατώνουν:

«Μια χαρά… προχωράμε σιγά – σιγά. Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια, βλέπω πολλούς εφιάλτες. Είναι η φάση που ξυπνάς ανά 5 λεπτά το βράδυ για τουαλέτα, γιατί πιέζει το μωρό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyzxyprh4fd?integrationId=40599y14juihe6ly}