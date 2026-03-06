«Ας παρεξηγηθεί όποιος θέλει…», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ντυμένη στα λευκά εμφανίστηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου κατά την έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης, άδραξε την ευκαιρία και τη ρώτησε αν θα πάει στο δημαρχείο μετά για να παντρευτεί, με την παρουσιάστρια να δηλώνει κατηγορηματικά πως ο γάμος και η βάφτιση της κόρης της θα γίνουν αργότερα, σε στενό οικογενειακό κύκλο και… κρυφά.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου, καλωσόρισε τους τηλεθεατές της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Παρασκευή 6 του Μάρτη, 10.02 πρώτα λεπτά… Στα λευκά σήμερα. Σα νύφη ε;».

«Μετά από εδώ πας δημαρχείο…;», σχολίασε ο συνεργάτης της με την ίδια να απαντά:

«Όχι, εγώ έχω κάνει… Εγώ θα κάνω γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Όταν λέω κάτι κρυφό.. Θα είναι κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Και για τη βάφτιση έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου και για τον γάμο. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο κρυφό γίνεται… Μετά ένα πάρτι, ναι. Ειδικά η βάφτιση μου είναι πολύ ιερό. Οπότε όταν λέω κρυφά, εννοώ με τον άνθρωπό σου… Κρυφά και το μαθαίνουν όλοι μετά. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί… Ξέρω τι θα κάνω εγώ. Δε πα’ να παρεξηγηθούν όλοι… και οι κολλητές μου…».

