Ζωντανά η κρίσιμη κεντρική επιτροπή για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ - Liveblog όλες οι εξελίξεις

Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα ψέματα τελείωσαν και η ώρα της κρίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποφασίσουν το μέλλον του κόμματος τους και το δίλημμα που μπαίνει μπροστά τους είναι το αν θα στηρίξουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως θα εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος ή αν θα επιλέξουν ένα σχέδιο που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ύπαρξη ενός αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου προς τον πρώην πρωθυπουργό.
Τα στρατόπεδα έχουν ήδη σχηματιστεί και προμηνύεται μια σφοδρή σύγκρουση, καθώς κανένας από τους κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει ότι θα επαναληφθεί το ήρεμο κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς κρίνονται πάρα πολλά.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει και με τη «βούλα» προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο σήμα από την πλευρά της Αμαλίας- τουλάχιστον προς ώρας.
Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου όταν ξεκινήσει:
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Φάμελλος: «Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα» - «Δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ»12:21:25
Μήνυμα στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έστειλε o Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως στο ερώτημα, που τίθεται από τους πολίτες «είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», σημείωσε πως «δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», συμπληρώνοντας πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή.
Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική.
Επέμεινε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, «την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», διερωτήθηκε.
Βέβαια, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρουσίασε κάποιον οδικό χάρτη για το πως η στήριξη αυτή θα μετατραπεί σε πράξη – ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα από την πλευρά της Αμαλίας. Και αυτή η απουσία είναι σαφές πως θα ανοίξει τον δρόμο για αντιδράσεις εντός του οργάνου, στη συνέχεια της συνεδρίασης.
Όπως είπε, στόχος είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς.
Παράλληλα, έκλεισε κάθε σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς. Και μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».
Προχώρησε σε κάλεσμα προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα «να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας και η δράση και οι παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις, τιμώντας την ψήφο του ελληνικού λαού και τη λαϊκή εντολή, ασκώντας σκληρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αναδεικνύοντας τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματός μας».
«Να συμβάλλουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Να είμαστε όλοι μαζί! Δώστε ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική επιλογή. Χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα. Κατανοώ ότι η ευθύνη των αποφάσεών μας είναι μεγάλη. Και πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι τα τελευταία χρόνια», είπε κλείνοντας την ομιλία του.
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Το κείμενο είναι ακόμα προς συνυπογραφή σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης12:01:50
Μέχρι στιγμής έχει 39 υπογραφές.
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Αυτό είναι το κείμενο-συμβολή που κατέθεσαν μέλη της ΚΕ12:00:41
«Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά. Έχει πίσω του ιστορία, αγώνες, κοινωνικές αναφορές, πολιτική μνήμη, δημοκρατική κουλτούρα και μια συνολική πορεία που έχει αναγνωριστεί ιστορικά από τις λαϊκές τάξεις.
Δεν γεννήθηκε χθες, δεν καθορίζεται αποκλειστικά από πρόσωπα, δεν μεταβιβάζεται ως προσωπική ιδιοκτησία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινός σταθμός αναμονής. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνισταμένη της ιστορίας όλης της ελληνικής αριστεράς, με τα διαφορετικά της ρεύματα και τις διαφορετικές της παραδόσεις, αλλά με τον κοινό στόχο να αλλάξει την κοινωνία και τον κόσμο υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και της εργασίας. Αυτή η πολιτική και ηθική μας κληρονομία δεν επιτρέπει τη διάλυση, την αδράνεια ή τη μετατροπή του κόμματος σε χώρο διαχείρισης προσωπικών στρατηγικών.
Δυστυχώς, οι μέχρι τώρα πολιτικές μας επιλογές, δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν πειστική απάντηση στην κρίση που περνάμε. Η αναμονή, η ακινησία, η διαρκής διαχείριση ισορροπιών και η απουσία καθαρής, δημόσιας πολιτικής πρωτοβουλίας, δεν αποτελούν αποτελεσματική στρατηγική. Σε μια στιγμή που απαιτείται ανασύνταξη, κοινωνική γείωση και πολιτική τόλμη, το κόμμα δεν μπορεί να παραμένει καθηλωμένο στον παθητικό ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων.
Επιλογή μας, δεν μπορεί να είναι ούτε η παθητική αναμονή, ούτε η περιχαράκωση. Πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας για έναν κοινό εκλογικό χώρο συνεργασίας, ανοιχτό σε όσες και όσους συμφωνούν. Όχι με όρους άθροισης μηχανισμών ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά με όρους ισοτιμίας, προγραμματικής σαφήνειας και κοινωνικής αναφοράς.
Πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης. Όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης.
Φυσικά, η εικόνα του κόμματος τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος, δεν είναι δυνατόν να μην έχει επιπτώσεις. Δημοσκοπικά, βρισκόμαστε σε ελεύθερη πτώση καθώς από το 8% περίπου με το οποίο μπήκαμε στο 2025, σε όλες τις τελευταίες έρευνες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να μένει καθαρά εκτός βουλής.
Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλούμε όλες και όλους να συνταχθούν μαζί μας για το σχηματισμό μιας πλειοψηφίας που σήμερα θα αποφασίσει ότι:
1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
2. Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.
3. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.
Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι προχωράμε στη:
α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος
γ. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής
Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος.
Καλούμε κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που αρνείται να συμβιβαστεί με την απαξίωση του κόμματος μας, να συνυπογράψει αυτή την πρόταση ευθύνης.
Λέμε ΝΑΙ και μαχόμαστε για μια προγραμματική συμφωνία που θα οδηγήσει σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ικανό να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
Λέμε ΟΧΙ στη απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
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Δήλωση Νίκου Παππά λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής11:20:21
«Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες»
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Τα ψέματα τελείωσαν και η ώρα της κρίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε11:12:07
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποφασίσουν το μέλλον του κόμματος τους και το δίλημμα που μπαίνει μπροστά τους είναι το αν θα στηρίξουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως θα εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος ή αν θα επιλέξουν ένα σχέδιο που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ύπαρξη ενός αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου προς τον πρώην πρωθυπουργό.
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Κείμενο Πολάκη με 37 υπογραφές μελών της ΚΕ11:10:50