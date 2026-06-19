Επισκέπτρια του νησιού ενημέρωσε ΜΚΟ και ακολούθησε η παρέμβαση της ΕΛΑΣ.

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι μια νεκρή θαλάσσια χελώνα, είχε τοποθετηθεί ως διακοσμητικό αντικείμενο στην είσοδο κατοικίας στην Πάρο. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν επισκέπτρια του νησιού εντόπισε το ζώο κρεμασμένο έξω από την πόρτα και ενημέρωσε άμεσα τη ΜΚΟ Naxos Island Wildlife Protection.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι φωτογραφίες που έλαβε αποκάλυψαν πως επρόκειτο για γερακοχελώνα (Eretmochelys imbricata), ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας στον κόσμο, το οποίο εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο και κατατάσσεται ως κρισίμως κινδυνεύον.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικές αρχές μετέβησαν στο σημείο, προχώρησαν στην κατάσχεση του ζώου και ζήτησαν εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Εκείνος φέρεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το πώς περιήλθε στην κατοχή του η χελώνα, αρχικά υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου και στη συνέχεια ότι του είχε δοθεί από άτομο που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ωστόσο, μαρτυρίες αναφέρουν πως το προστατευόμενο είδος βρισκόταν εκτεθειμένο στην είσοδο του σπιτιού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας ή τμημάτων τους.

Η περιβαλλοντική οργάνωση υπογραμμίζει ότι η χρήση ενός σπάνιου και προστατευόμενου ζώου ως διακοσμητικού αντικειμένου είναι τόσο ηθικά απαράδεκτη όσο και παράνομη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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