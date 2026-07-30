Προβλήματα στην παροχή ρεύματος των νησιών έχει προκαλέσει η φωτιά που συνεχίζει να καίει στην Πάρο.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν εδώ και ώρες η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος λόγω της φωτιάς που έχει αναζωπυρωθεί στην Πάρο.

Η κάτοικοι της Ίου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις 3 το μεσημέρι. Το ρεύμα επανήλθε για 4 μόλις λεπτά στις 9:50 μ.μ. αλλά κόπηκε ξανά.

Ήδη από το απόγευμα παραμένει χωρίς ρεύμα και η Φολέγανδροςλόγω της φωτιάς στην Πάρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου μετά την «ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νησί. Η διακοπή έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ευχόμαστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν και εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους όσοι επιχειρούν για την κατάσβεσή της» ανέφερε νωρίτερα.

Παράλληλα και ο δήμαρχος στη Σίκινο, Βασίλης Μαράκης με ανάρτησή του ενημέρωσε για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί και εξέφρασε την ευχή η πυρκαγιά στην Πάρο να τεθεί υπό έλεγχο.

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