Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη διακοπή ρεύματος λόγω της φωτιάς στην Πάρο.

Χωρίς ρεύμα είναι η Φολέγανδρος λόγω της φωτιάς στην Πάρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Φολεγάνδρου μετά την «ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και στη Φολέγανδρο.

Η διακοπή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ευχόμαστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν και εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους όσοι επιχειρούν για την κατάσβεσή της».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης ενημέρωσε για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί, εκφράζοντας την ευχή η πυρκαγιά στην Πάρο να τεθεί υπό έλεγχο.

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