Σε νέο υψηλό 17 ετών έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%.

Ισχυρή ήταν η εικόνα στους επιμέρους δείκτες του Χρηματιστηρίου. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,78% στις 2.990 μονάδες, ο FTSE 25 κέρδισε 1,4% και έκλεισε στις 6.560,3 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε άνοδο 0,46% στις 3.045,2 μονάδες.

Ο τζίρος παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 337,97 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 46,48 εκατ. τεμάχια. Από το σύνολο της αξίας συναλλαγών, 40,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν 37 πακέτα. Στο σύνολο της αγοράς, 84 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 44 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας τη σαφή υπεροχή των αγοραστών στη συνεδρίαση.

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, καταλαμβάνοντας τέσσερις από τις πέντε πρώτες θέσεις στον τζίρο. Η Πειραιώς διακίνησε 50 εκατ. ευρώ και έκλεισε στα 9,85 ευρώ με άνοδο 0,88%. Η Εθνική ενισχύθηκε κατά 2% στα 16,69 ευρώ με συναλλαγές 45,7 εκατ. ευρώ, η Eurobank κατά 1,4% στα 4,47 ευρώ με 40,7 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank κατά 2,2% στα 4,27 ευρώ με 39,8 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στις τράπεζες παρεμβλήθηκε η ΔΕΗ, με τζίρο 40 εκατ. ευρώ και άνοδο 0,8% στα 22,20 ευρώ. Ξεχώρισε επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άλμα 6% στα 44,90 ευρώ και συναλλαγές 11 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΛΧΑ κέρδισε 4,26%, η Cenergy 2,4%, η Credia 4,4%, η Τράπεζα Κύπρου 2,89% και η Optima 2,4%.

Θετική εικόνα παρουσίασαν ακόμη η Metlen με άνοδο 1,5%, ο ΟΤΕ με 1,96% και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με 2,39%.

Μόλις τέσσερις τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν αρνητικά. Η Allwyn υποχώρησε κατά 1,65%, η Βιοχάλκο κατά 0,9%, η Jumbo κατά 0,82% και η Titan κατά 0,67%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego σημείωσε ράλι 6,7%, ενώ η ΕΧΑΕ ενισχύθηκε κατά 2,17%.