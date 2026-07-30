Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη και Άννη Θεοχάρη επιστρέφουν με ξεκαρδιστικές ατάκες και όρεξη για νέα μυστήρια.

Η θεϊκή κωμωδία του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει τη νέα σεζόν με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου.

Η τριάδα που μας χάρισε ξεκαρδιστικούς διαλόγους και σουρεάλ στιγμές, Μένη Κωνσταντινίδου – Λυδία Τζανουδάκη – Άννη Θεοχάρη, επιστρέφουν στους ρόλους της Αδελφής Αγαθονίκης, αδελφής Ουρανίας κι αδελφής Χρυσοβαλάντως αντίστοιχα για ακόμα περισσότερες περιπέτειες και νέα μυστήρια.

Αδελφή Αγαθονίκη

Το υπόδειγμα αρετής, υπακοής και νοικοκυροσύνης. Παρόλο που της αρέσει να περνά τις ώρες της κλεισμένη στο κελί της κάνοντας μετάνοιες και προσευχές, η μετακόμιση στην καινούρια μονή θα τις αλλάξει συνήθειες. Τα παράδοξα που θα συμβούν εκεί θα την αναγκάσουν να είναι απ’ τις πρωτεργάτριες της έρευνας και μάλιστα να φτάσει έως και να συμμαχήσει με την αδελφή Χρυσοβαλάντω.

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Αδελφή Ουρανία

Η φοβητσιάρα και πιο μαζεμένη απ’ όλες. Στον ελεύθερο χρόνο της πλέκει κομποσκοίνια και, παρά τα όσα θα συμβούν και στο καινούριο μοναστήρι, εκείνη θα συνεχίσει να το κάνει, θέλοντας να πιστέψει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τα γεγονότα όμως συνεχώς θα έρχονται για να της αποδείξουν το αντίθετο κι έτσι θα αναγκαστεί κι αυτή να βγει εκτός μοναστηριού για έρευνα, και μάλιστα όχι απαραίτητα φορώντας πάντα ράσο.

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Αδελφή Χρυσοβαλάντω

Η δόκιμη της αδελφότητας. Που, έτσι όπως το πάει, δόκιμη θα παραμείνει για καιρό. Αυθόρμητη κι ετοιμόλογη, με το μυαλό της να είναι διαρκώς σε δρόμους «κοσμικούς», οι οποίοι όμως θα είναι και αυτοί που θα οδηγήσουνε τις μοναχές μας στη μεγάλη απόφαση να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Όταν μάλιστα πιστέψει ότι είναι η αγαπημένη μοναχή της Αγίας Θεοδούλης, τίποτα πλέον δε θα την κρατάει εκτός έρευνας.

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Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα. Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς... πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

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Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάστεις!

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