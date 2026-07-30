Η νέα ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου που «κλέβει» της εντυπώσεις.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας συχνά φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέστρεψε με μία νέα σειρά φωτογραφιών από την παραλία, στις οποίες ποζάρει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, φορώντας ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό που αναδεικνύει την εντυπωσιακή της σιλουέτα, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, η Κλέλια Ανδριολάτου, εντυπωσιάζει για ακόμη μία φορά με την φυσική της ομορφιά, τη λαμπερή της επιδερμίδα και το εντυπωσιακό της βλέμμα που μαγνητίζει .

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Οι πόζες μάλιστα, αποδεικνύουν την άνεση της ηθοποιού με τον φωτογραφικό φακό.

Ανέμελη και ήρεμη ποζάρει στην κάμερα με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο, με τη δημοσίευσή της να συγκεντρώνει πολύ γρήγορα χιλιάδες likes.