Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη αφιερωμένη στον γιο της. Η σημασία που έχει για εκείνη η «Πανσέληνος του Ελαφιού».

Τον Ιούλιο του 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με την ραδιοφωνική παραγωγό να φέρνει στον κόσμο τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη.

Από τότε το ζευγάρι φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής τους ζωής, ενώ μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποίησαν και τη βάφτιση του παιδιού σε μία λιτή, αλλά άκρως εντυπωσιακή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αφορμή την χθεσινή «Πανσέληνο του Ελαφιού», η Ευρυδίκη Βαλαβάνη θέλησε να αποκαλύψει μερικά από τα πιο δυνατά της συναισθήματα σε σχέση με τον ερχομό του γιου της.

Όπως έγραψε, πέρυσι η Πανσέληνος του Ιουλίου ήταν η σημαντικότερη της ζωής της καθώς ήταν η μέρα που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε μέσω Instagram Story, μιλώντας νοητά στον γιο της, αναφέρθηκε σε εκείνη τη στιγμή αποκαλύπτοντας μερικά από τα συναισθήματά της. στη σχετική ανάρτηση συμπεριέλαβε μία φωτογραφία του φεγγαριού και έγραψε χαρακτηριστικά:

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«Πέρσι, στην Πανσέληνο του Ελαφιού, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Εκείνη τη νύχτα ήρθες εσύ. Απόψε, έναν χρόνο μετά, κοιτάζω το ίδιο φεγγάρι και δεν βλέπω απλώς μία Πανσέληνο.

Είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Βλέπω τη στιγμή που γεννήθηκε η πιο όμορφη και ουσιαστική εκδοχή του εαυτού μου. Από όλες τις Πανσελήνους, αυτή θα είναι πάντα η αγαπημένη μου.

Γιατί θα μου θυμίζει πως όλος ο κόσμος μου μπορεί να χωρέσει σε μία αγκαλιά.

I love you JP. Your mom».