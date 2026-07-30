Ο Σταύρος Φλώρος παρουσιάζει στιγμιότυπα από τη νέα του καθημερινότητα.

Ο Σταύρος Φλώρος, πριν από μερικές ημέρες, επέστρεψε στην Ελλάδα, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ριάλιτι επιβίωσης, Survivor.

Ο 22χρονος για περίπου δύο μήνες παρέμεινε σε ειδική κλινική στο Μαϊάμι, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των σοβαρών τραυματισμών του δεξιού ποδιού, ενώ παράλληλα ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της αποθεραπείας και της αποκατάστασής του.

Πλέον, βρίσκεται στο σπίτι του στην Ελλάδα και μέσω της νέας του ανάρτησης στέλνει στους διαδικτυακούς του φίλους ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου, ο Σταύρος Φλώρος απεικονίζεται χαμογελαστός να στέκεται και να περπατά μέσα στο σπίτι με βοήθημα, ενώ μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο, στηρίζεται με τα χέρια του στο «πι» κάνοντας κάμψεις.

{https://www.instagram.com/p/DbaUhgGjFHm/?hl=el&img_index=1}

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Παράλληλα, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα της νέας του καθημερινότητας, αναφέροντας στη σχετική λεζάντα: «Keep making progress» («Η πρόοδος συνεχίζεται»).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μέσα στη θάλασσα, όταν τον παρέσυρε διερχόμενο σκάφος. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και τον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού.