Τα πόσα έκλεισε ο Ιταλός σύζυγός της ηθοποιού;

Η Αθηνά Οικονομάκου γιορτάζει μια ιδιαίτερη ημέρα μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, καθώς ο σύζυγός της έχει γενέθλια και το ζευγάρι ξεκίνησε ταυτόχρονα το ταξίδι του μέλιτος.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός μέσα από ανάρτησή της στα social media, αποκαλύπτοντας ότι η γιορτή στήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, με φόντο τη διαδρομή προς τον άγνωστο ακόμη προορισμό τους.

Η δημοσίευση της Αθηνάς Οικονομάκου έδειξε ότι ο εορτασμός έγινε στον αέρα, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχθηκε τα 40ά γενέθλιά του σε ένα ξεχωριστό σκηνικό, την ώρα που το ζευγάρι ταξίδευε για τον μήνα του μέλιτος.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr