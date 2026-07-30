Τα παρκάρουν στη μέση του πεζοδρομίου.

Σε όποιο σημείο θέλουν παρατάνε τα ηλεκτρικά πατίνια οι χρήστες στον Βόλο, πάνω σε πεζοδρόμια, αλλά και κάποιες φορές και μέσα στον δρόμο χωρίς να σέβονται τον δημόσιο χώρο και τους πεζούς.

Μάλιστα δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να τα παρκάρουν, αφού φτάσουν στον προορισμό τους, στη μέση του πεζοδρομίου και κλείνοντας το σημείο που είναι για τη διέλευση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης.

Παράδειγμα τα συγκεκριμένα πατίνια που τα παράτησαν οι χρήστες τους όπως όπως πάνω στο πεζοδρόμιο στην αρχή της Κ. Καρτάλη απέναντι από την είσοδο του λιμανιού.

Ο νέος νόμος προβλέπει την επιβολή προστίμων σε αυτούς που δεν σταθμεύουν το ηλεκτρικό πατίνι σε προκαθορισμένα σημεία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να επιβληθεί μια τάξη σε μια χαοτική κατάσταση.

Πηγή: magnesianews.gr