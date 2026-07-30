Η Porsche βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της.

Η Porsche προχωρά σε νέο πρόγραμμα περικοπών προσωπικού, καταργώντας ακόμη 5.000 θέσεις εργασίας έως το 2035, καθώς οι πιέσεις από την αγορά και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δοκιμάζουν την κερδοφορία της.

Η Porsche βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της, καθώς αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα ακόμη εκτεταμένο πρόγραμμα μείωσης του εργατικού δυναμικού της.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να καταργήσει επιπλέον 5.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2035, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Η νέα αυτή απόφαση έρχεται να προστεθεί στις περίπου 3.900 θέσεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί ότι θα καταργηθούν στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος εξορθολογισμού. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν από την εταιρεία τα επόμενα χρόνια προσεγγίζει τις 9.000, σε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Porsche.

Η κρίση στην αγορά αλλάζει τα δεδομένα

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η απόφαση δεν αποτελεί μια συγκυριακή αντίδραση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Οι συνθήκες στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν αλλάξει σημαντικά, με τις πωλήσεις να επιβραδύνονται σε αρκετές αγορές, το κόστος παραγωγής να αυξάνεται και τις επενδύσεις που απαιτεί η ηλεκτροκίνηση να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

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Σημαντικό μέρος των πιέσεων προέρχεται από την κινεζική αγορά, η οποία τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης για την Porsche.

Η ενίσχυση των εγχώριων κινεζικών κατασκευαστών, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχει περιορίσει αισθητά το μερίδιο των ευρωπαϊκών premium εταιρειών. Παράλληλα, η ασθενέστερη ζήτηση από τους καταναλωτές και οι μεταβολές στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον έχουν επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως υπολόγιζε η Porsche

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ρυθμό που είχαν υπολογίσει αρκετοί κατασκευαστές. Η Porsche είχε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών μοντέλων, θεωρώντας ότι η ζήτηση θα αυξανόταν ταχύτερα.

Ωστόσο, η επιβράδυνση των πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανάγκασε τη διοίκηση να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό της, διατηρώντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικές εκδόσεις στο χαρτοφυλάκιό της.Η διοίκηση θεωρεί ότι η αναδιοργάνωση είναι απαραίτητη ώστε η Porsche να διατηρήσει τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που διαχρονικά τη χαρακτηρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η απλοποίηση της γκάμας, η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μοντέλα με υψηλή προστιθέμενη αξία και η μείωση λειτουργικών δαπανών σε όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Στόχος μια πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική εταιρεία

Οι περικοπές προσωπικού αναμένεται να πραγματοποιηθούν κυρίως μέσω φυσικών αποχωρήσεων, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, χωρίς να δοθεί έμφαση σε υποχρεωτικές απολύσεις. Παράλληλα, η Porsche σκοπεύει να συνεχίσει τις επενδύσεις στις βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξέλιξης στη Γερμανία, επιδιώκοντας να διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή παρά τις αναγκαίες περικοπές.Το νέο σχέδιο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ακόμη και οι πλέον κερδοφόρες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μένουν ανεπηρέαστες από τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο. Ο έντονος ανταγωνισμός από τις κινεζικές εταιρείες, οι αβεβαιότητες γύρω από την ηλεκτροκίνηση, το αυξημένο κόστος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και οι μεταβολές στη διεθνή οικονομία αναγκάζουν πλέον ακόμη και ιστορικές μάρκες όπως η Porsche να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους.Η γερμανική εταιρεία φιλοδοξεί μέσα από αυτές τις κινήσεις να δημιουργήσει μια πιο ευέλικτη και οικονομικά ανθεκτική δομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας και να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων.