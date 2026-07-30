Το πρώτο κουδούνι στα Λύκεια θα χτυπήσει στις 11 Σεπτέμβρη για τη νέα σχολική χρονιά - Η εξεταστέα ύλη σε όλα τα μαθήματα.

Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α', Β' και Γ' τάξης των Γενικών Λυκείων που θα εξεταστούν γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027. Η σχετική υπουργική απόφαση καθορίζει την ύλη ανά μάθημα και τάξη, δίνοντας από νωρίς τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να προγραμματίσουν την προετοιμασία τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Η απόφαση αφορά όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών Λυκείων και εντάσσεται στον προγραμματισμό του Υπουργείου για την έγκαιρη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι αναλυτικές οδηγίες και η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα περιλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά την ύλη εδώ