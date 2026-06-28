Αναβαθμίζεται, με δύο νέα εργαλεία, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης.

Ενεργή, τους καλοκαιρινούς μήνες, θα παραμείνει η δωρεάν ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα ζωντανά μαθήματα ολοκληρώθηκαν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, υποστηρίζοντας τους υποψήφιους/-ιες καθ΄ όλη τη διάρκεια τους. Το επόμενο διάστημα θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου, επαναλήψεις, διαγωνίσματα και βιντεοσκοπημένα μαθήματα για την προετοιμασία των παιδιών.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ενώ το σύνολο των χρηστών ξεπέρασε τις 410 χιλιάδες.

Παράλληλα, με απόφαση της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, επεκτείνεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο με ζωντανά μαθήματα και για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/-τριών σε ποιοτική διδακτική στήριξη και σταθερή ενδυνάμωση της μαθησιακής τους πορείας, ενώ συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, προχωρώντας στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας.

Το ψηφιακό φροντιστήριο προσφέρει:

διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,

186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα,

επαναληπτικές ασκήσεις,

διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών,

εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄Λυκείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=qeUY9yrt3Xk}

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Παράλληλα αναβαθμίζεται, με δύο νέα εργαλεία, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης. Το EduAI θα παρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών/-τριών, ενισχύοντας τη στοχευμένη εξάσκηση και την ανατροφοδότηση. Παράλληλα, ο AI Tutor, σε συνεργασία με τη Microsoft, θα υποστηρίζει τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών μέσω ψηφιακής ενισχυτικής καθοδήγησης και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Το σημαντικό είναι ότι η υποστήριξη δεν σταματά με το τέλος της σχολικής χρονιάς και το τέλος των πανελληνίων. Οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση όλο το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη σχολική χρονιά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη γνώση πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».