Μάλιστα η αργία φέτος θα δημιουργήσει και ένα έξτρα τριήμερο για τους μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου Κηφισιάς.

Η επιστροφή στα θρανία και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026 -2027 κρύβει μια νέα σχολική αργία για τους μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου Κηφισιάς που σηματοδοτεί μια εμβόλιμη ευκαιρία για ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις που έρχεται να προστεθεί στις ήδη γνωστές αργίες.

Ειδικότερα, όπως επικυρώθηκε και με σχετικό ΦΕΚ (δείτε εδώ) μια νέα τοπική αργία καθιερώνεται στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς η 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, πολιούχου του Δήμου, ορίζεται πλέον ως επίσημη ημέρα αργίας για την περιοχή. Η απόφαση αφορά μεταξύ άλλων και όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν μαθήματα την ημέρα της μεγάλης θρησκευτικής εορτής, η οποία αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Η καθιέρωση της νέας αργίας έρχεται μετά την επίσημη διοικητική απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται η 26η Οκτωβρίου ως ημέρα τοπικής αργίας προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί εφεξής τον πολιούχο της Κηφισιάς και η εορτή του κάθε χρόνο θα συνοδεύεται από θρησκευτικές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς θα έχουν μία επιπλέον ημέρα χωρίς εκπαιδευτικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς η τοπική αργία εντάσσεται πλέον στο ημερολόγιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καταργείται το άρθρο 7 του από 28.02.1949 βασιλικού διατάγματος «Περί αναγνωρίσεως ως μονίμου τοπικής θρησκευτικής τελετής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κηφισιάς» (Α’ 71).

Ποδαρικό της νέας σχολικής αργίας με ....τριήμερο

Τα ευχάριστα νέα δεν σταματούν εδώ για τους μαθητές της Κηφισιάς καθώς φέτος η 26η Οκτωβρίου «πέφτει» Δευτέρα οπότε τα ημερολογιακά τερτίπια χαρίζουν τριήμερη ανάπαυλα συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται. Επομένως για τους μαθητές αυτού του Δήμου η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με μπόλικα χαμόγελα!