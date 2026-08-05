Η απόφαση αφορά τον τρόπο υπολογισμού του κόστους για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες.

Νέα δεδομένα στη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων τίθενται σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, μετά την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4877/4-8-2026. Η απόφαση αφορά τον τρόπο υπολογισμού του κόστους για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες και προβλέπει αλλαγές κυρίως για τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, ως ελάχιστο κόστος ανά κατηγορία οχήματος και ανά μονό δρομολόγιο καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε διαδρομή πέντε χιλιομέτρων, με τον προβλεπόμενο συνυπολογισμό της σχετικής προσαύξησης.

Ειδική πρόβλεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη

Για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου κόστους. Πλέον, για τα δρομολόγια που ανατίθενται με μονή ή διπλή διαδρομή, το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμο των δώδεκα (12) χιλιομέτρων. Η νέα ρύθμιση αντικαθιστά την προηγούμενη πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο κόστος στις συγκεκριμένες περιοχές απλώς διπλασιαζόταν.

Αυξημένη χρηματοδότηση για τις σχολικές μεταφορές

Η εφαρμογή των αλλαγών προκαλεί πρόσθετη δαπάνη που εκτιμάται έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το 2026 και περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η καλύτερη κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των μαθητών και η εξασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης των σχολικών δρομολογίων σε όλη τη χώρα.

Δείτε το ΦΕΚ για την μεταφορά μαθητών εδώ