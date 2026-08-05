Ο 55χρονος είχε λάβει αυστηρά μέτρα απομόνωσης στο ξενοδοχείο, τοποθετώντας αλυσίδες, κώνους απαγόρευσης και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να μην μπορεί κανείς να προσεγγίσει.

Σενάριο που θυμίζει ταινία τρόμου αποκαλύφθηκε στον Μυστρά, όπου ένας 55χρονος διατηρούσε τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη για περίπου 2,5 χρόνια.

Στόχος του ήταν να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και τη σύνταξη της αποβιώσασας μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο 90χρονος.

Η σορός εντοπίστηκε στο υπόγειο ενός κλειστού ξενοδοχείου στην είσοδο του Νέου Μυστρά, το οποίο ο 55χρονος χρησιμοποιούσε ως κατοικία, κρατώντας το πλήρως απομονωμένο από την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της αστυνομικής έρευνας

Σύμφωνα με το notospress, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η τοπική κοινωνία που αναζητούσε επί χρόνια τον ηλικιωμένο, που έπασχε από άνοια, εξέφρασε τις πρώτες υποψίες. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης αξιοποίησε τις πληροφορίες και διαπίστωσε ότι δεν είχε δηλωθεί θάνατος στο Ληξιαρχείο.

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 55χρονο για την τύχη του πατέρα του, εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα κατέρριψε το αφήγημά του: η κόρη του 90χρονου που διαμένει στην Αθήνα δήλωσε στις αρχές ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της.

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Στη συνέχεια, οι αρχές, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, διενήργησαν έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου. Στο υπόγειο βρήκαν τον επαγγελματικό καταψύκτη με τη σορό του ηλικιωμένου. Εξεταζόμενος, ο 55χρονος ομολόγησε την πράξη του, παραδεχόμενος ότι απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του για να εισπράττει τις δύο συντάξεις.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση του νόμου περί όπλων (λόγω κατοχής αεροβόλου πιστολιού), ενώ παράλληλα έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο σε φρούριο, δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα ίχνη του ηλικιωμένου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, γεγονός που αρχικά αποδόθηκε στην άνοια από την οποία έπασχε. Παράλληλα, ο 55χρονος είχε λάβει αυστηρά μέτρα απομόνωσης στο ξενοδοχείο, τοποθετώντας αλυσίδες, κώνους απαγόρευσης και πινακίδες, ενώ είχε εγκαταστήσει εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης με κάμερες.

Απαγόρευε την είσοδο ή προσέγγιση σε οποιονδήποτε, ακόμα και στα συνεργεία της ΔΕΗ και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

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