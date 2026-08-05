Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του.

Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη 1 το μεσημέρι ο 55χρονος από τον Μυστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι διατήρησε τη σορό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του. Αρχικά, ο 55χρονος υποστήριξε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε στην Αθήνα υπό τη φροντίδα μιας γυναίκας. Όταν οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούσαν, πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Το μακάβριο εύρημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕRTNews, στο υπόγειο του κτιρίου εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Ήταν γυμνή, τυλιγμένη με ζελατίνα, ενώ πάνω της είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει πλήρη εξέταση, καθώς η σορός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης κατάψυξης.

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα γίνει όταν αυτό καταστεί εφικτό και αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και για τα αίτια, εξετάζοντας αν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια ή εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σορό. Ο 55χρονος συνελήφθη και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι τύπου αεροβόλου. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

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