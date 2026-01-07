Νέοι περιορισμοί στη μετακίνηση απειλούν τη φοίτηση δεκάδων μαθητών, τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Σάλος έχει ξεσπάσει για την αλλαγή στο καθεστώς μεταφοράς των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου με Λυκειακές Τάξεις της Θεσσαλονίκης από την επόμενη σχολική χρονιά, αναδεικνύοντας έτσι για ακόμη μια φορά τη συστηματική υποβάθμιση της δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, από την πλευρά της Πολιτείας.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται ήδη στις υπόλοιπες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης κι έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, η δωρεάν μεταφορά μαθητών με λεωφορεία που ναυλώνει η Περιφέρεια, θα παρέχεται για αποστάσεις άνω των 3.000 μέτρων από τη δηλωμένη κατοικία για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο το οποίο στεγάζεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων από τα 1.500 μέτρα που ισχύει σήμερα, ενώ για τους μαθητές Λυκείου τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα καθώς χιλιομετρικά η απόσταση κατοικίας – σχολείου αναφορικά με τη δωρεάν μετακίνηση αυξάνεται στα 5.000 μέτρα σύμφωνα με το Parallaximag.gr.

Οι αλλαγές αυτές όπως είναι φυσικό, οδηγούν στον αποκλεισμό παιδιών που μέχρι φέτος μετακινούνταν κανονικά, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της υποδιευθύντριας του σχολείου (η οποία είναι και υπεύθυνη για τις μετακινήσεις των μαθητών), υπολογίζεται ότι περίπου 80 μαθητές επί συνόλου 250 σε Γυμνάσιο και Λύκειο αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο.

Η λύση για το κράτος ακούει στο όνομα ΟΑΣΘ αλλά…

Την ίδια στιγμή, το κράτος «δείχνει» ως προτεινόμενη λύση τις κάρτες ελεύθεσης μετακίνησης και τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Μια λύση, ωστόσο, που αποδεικνύεται μάλλον προσχηματική και χωρίς κανέναν σχεδιασμό. Γιατί; Διότι πολύ απλά – όπως προαναφέρθηκε – το Γυμνάσιο του Καλλιτεχνικού Σχολείου στεγάζεται στους Αμπελόκηπους, ενώ το Λύκειο στην Μενεμένη, περιοχές χωρίς απ’ ευθείας αστική συγκοινωνιακή σύνδεση με άλλους όμορους δήμους. Για πολλά παιδιά αυτό σημαίνει καθημερινή μετακίνηση με δύο ή ακόμη και με τρία λεωφορεία, μειωμένο ελεύθερο χρόνο πλέον του οκταώρου διάστημα κατά το οποίο τα παιδιά μένουν ούτως ή άλλως στο σχολείο, επιπλέον κόστος για τις οικογένειες και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας – ειδικά για μαθητές μικρότερων ηλικιών. Όπως μεταφέρθηκε στην parallaxi γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη κινητοποιηθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όπως τονίζουν έχουν έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς αλλά και ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν όπως για παράδειγμα με τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με σκοπό να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που οδηγεί -τουλάχιστον το Λύκειο – σε μαρασμό, ακόμη και σε λουκέτο.

Όπως τονίζουν κάποιοι εξ αυτών, μπορεί να πρόκειται για ρύθμιση που εφαρμόζεται ήδη στην Αθήνα, αλλά και εκεί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές ότι πρόκειται για ένα μέτρο που οδηγεί σε κοινωνικούς αποκλεισμούς και όχι σε “εξορθολογισμό” των οικονομικών όπως επικαλείται η κυβέρνηση και τα στελέχη της. Το ζήτημα μάλιστα φαίνεται να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι στο εν λόγω θέμα εμπλέκονται τέσσερα διαφορετικά υπουργεία – Παιδείας, Εσωτερικών, Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και το Οικονομικών – δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες πλαίσιο αρμοδιοτήτων, όπου δεν είναι εύκολο κανείς να αναλάβει την πρωτοβουλία να το ακυρώσει στην πράξη. Στο μεταξύ όμως, το κόστος μετακυλίεται στις πλάτες των οικογενειών, ενώ το μέλλον των παιδιών υποθηκεύεται διότι τελικά ενδεχομένως και να κληθούν να επιλέξουν κάποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα προκειμένου να φτάσουν μέχρι τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η πρόσβαση στη δημόσια καλλιτεχνική εκπαίδευση μετατρέπεται σταδιακά σε προνόμιο για όσους μπορούν να αντέξουν οικονομικά και συγκοινωνιακά την καθημερινή επιβάρυνση, σε μια πόλη που αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως σοβαρά συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Μάλιστα πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί προειδοποιούν πως αν τελικά το μέτρο εφαρμοστεί, αρκετοί μαθητές θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη φοίτηση, όχι λόγω αδυναμιών ή έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά επειδή η Πολιτεία απομακρύνεται από την υποχρέωση της να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Το αίτημα όμως παραμένει: δωρεάν ασφαλής και ισότιμη μεταφορά για όλους τους μαθητές, ώστε η τέχνη και η εκπαίδευση να μη γίνουν άλλο ένα μέσο κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς αποτροπή του μέτρου Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τόσο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, όσο και οι γονείς των μαθητών έχουν προβεί ήδη σε κάποιες ενέργειες αξιοποιώντας τον χρόνο που έχουν μπροστά τους μέχρι την λήξη της υπάρχουσας σύμβασης και την αλλαγή των δεδομένων. Όπως έχει γνωστοποιήθηκε ήδη η διευθύντρια του σχολείου έχει αποστείλλει υπόμνημα προς τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικό αίτημα την αναστολή του μέτρου, ενώ οι γονείς βλέποντας το κίνδυνο να οδηγηθεί το Λύκειο σε λουκέτο, χτυπούν την μία πόρτα μετά την άλλη σε μια προσπάθεια να βρουν συμπαραστάτες. «Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το σχολείο μας και προσπαθούμε να προλάβουμε τις καταστάσεις. Όπως έχουμε υπολογίσει την επόμενη χρονιά περίπου 80 μαθητές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μετακίνησης, κυρίως για τις τάξεις του Λυκείου, οι οποίες χιλιομετρικά βρίσκονται αρκετά μακριά (Μενεμένη) και δεν καλύπτονται από τα λεωφορεία που ναυλώνει η Περιφέρεια.

Παιδιά από περιοχές όπως ο Εύοσμος, οι Συκιές, η Νεάπολη» τονίζει χαρακτηριστικά στην parallaxi, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου με Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Αγγελική Τόλα. «Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, όλα αυτά τα παιδιά από τις περιοχές που ανέφερα θα σταματήσουν αναγκαστικά στο Λύκειο, η για το οποίο απόσταση μεγαλώνει και γραμμές του ΟΑΣΘ δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα προς Μενεμένη υπάρχει μόλις μία γραμμή του ΟΑΣΘ, το “20”, που σημαίνει ότι ένα παιδί για να μετακινηθεί προς το σχολείου μπορεί να χρειαστεί να επιβιβαστεί σε δύο ή ακόμη και σε τρία λεωφορεία για να φτάσει και μέσα σε αυτό βάλτε και την επιστροφή. Απαξιώνουν την έννοια του σχολείου με αυτό το μέτρο. Φεύγουν που φεύγουν ήδη αρκετά παιδιά από το Λυκείο, γιατί οι καθυστερήσεις τουλάχιστον στο κομμάτι των ειδικευόμενων καθηγητών είναι μεγάλες, τώρα θα μαραζώσει εντελώς. Είναι σαν να μας λένε καλύτερα κλείστε το» συμπληρώνει η κα. Τόλα. Παρ’ όλα αυτά ο Σύλλογος Γονέων δεν προτίθεται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. «Θα συνεχίσουμε τις επαφές για να κρατήσουμε όρθιο το σχολείο μας. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, τον Λάζαρο Κυρίζογλου ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αν και δεν είναι δικής του αρμοδιότητας το θέμα, παρ’ όλα αυτά είπε ότι θα μας βοηθήσει. Μέσα στις γιορτές ήταν προγραμματισμένο να συναντήσουμε την Περιφερειάρχη και κάποιον αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα, συνάντηση που δεν κατέστη εφικτή μέσα στις γιορτές αλλά τώρα που θα ξανανοίξουν τα σχολεία θα γίνει. Παράλληλα έχουμε στείλει σε όλους τους γονείς από μια υπεύθυνη δήλωση, οι οποίες μόλις συμπληρωθούν θα σταλούν μαζί με ένα υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας καθώς επίσης και στην Περιφέρεια. Έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι προκειμένου να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε αν μπορούμε να αναστείλουμε την εφαρμογή του μέτρου. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι κανένας γονέας δεν μπορεί φέρνει καθημερινά το παιδί του στο σχολείο ή να πληρώνει από την τσέπη του για τη μετακίνησή του, τη στιγμή που μιλάμε για δημόσια δωρεάν Παιδεία» καταλήγει η πρόεδρος του Συλλόγου.

Προσωρινή λύση για το θέμα της οργανωμένης σιτισης

Στο μεταξύ στο θέμα της έλλειψης οργανωμένης σίτισης στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε αναδείξει η parallaxi το προηγούμενο διάστημα, όλα δείχνουν ότι με την επανέναρξη των μαθημάτων οδεύει προς διευθέτηση. Όχι γιατί λύθηκε οριστικά η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στις διεκδικήτριες εταιρείες του διαγωνισμού. Κάθε άλλο. Η ιστορία αυτή δείχνει ότι θα τραβήξει σε μάκρος καθώς όπως αναφέρουν άνθρωποι του σχολείου, η οριστική απόφαση για το που θα καταλήξει τελικά το έργο της σίτησης ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και τον Μάρτιο, κάτι που αν συμβεί θα έχει αφήσει τα παιδιά χωρίς γεύμα για το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τη λύση – έστω και προσωρινή – αναμένεται να δώσει η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Μαρία Αποστολίδου με πλάνο το οποίο θα γνωστοποιηθεί στους σχολικούς ιθύνοντες αμέσως μετά τις διακοπές για τις γιορτές.