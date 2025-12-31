Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης στα παιδιά φέρνει αλλαγές στο καθεστώς των απουσιών για την ανάρρωση των μαθητών, τι εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά έχει κάνει την εμφάνισή της η φετινή περίοδος γρίπης, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχύτητα εξάπλωσης του ιού. Η κυριαρχία του υποκλάδου Κ του ιού A(H3N2) έχει μετατοπίσει το επιδημιολογικό «ρολόι» περίπου έναν μήνα μπροστά, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το συγκεκριμένο υποστέλεχος χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταδοτικότητα. Αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκαλεί βαρύτερη νόσηση στον γενικό πληθυσμό, η μαζική διασπορά του οδηγεί σε απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ασκώντας έντονη πίεση στις υγειονομικές δομές. Η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, από 5 έως 14 ετών, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι εισαγωγές ηλικιωμένων στα νοσοκομεία. Πυρετός, έντονος βήχας, κόπωση και παρατεταμένη ανάρρωση είναι τα πιο συχνά συμπτώματα, ενώ δεν λείπουν και οι επιπλοκές που απαιτούν στενή ιατρική παρακολούθηση.

Συναγερμός με την γρίπη Α: Η υψηλή μεταδοτικότητα αλλάζει το καθεστώς των απουσιών

Η έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης στα παιδιά οδηγεί το Υπουργείο Παιδείας στην εξέταση έκδοσης νέας εγκυκλίου για τις σχολικές απουσίες. Τα αυξημένα κρούσματα, οι συχνές νοσηλείες και το λεγόμενο «κοκτέιλ ιώσεων» που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο να τεθεί στο τραπέζι του ΥΠΑΙΘΑ η ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για τις απουσίες των μαθητών και την δικαιολόγησή τους λόγω νόσησης από γρίπη καθώς λόγω της έντονης συμπτωματολογίας, οι νοσούντες χρήζουν ανάρρωσης περισσότερες ημέρες από το συνηθισμένο. Η ανάγκη δικαιολόγησης των απουσιών της γρίπης αφορά κυρίως τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη αν δεν διαχειριστούν σωστά τις απουσίες.

Οι γιορτές και τα ρεβεγιόν ιδανική συνθήκη για «έκρηξη» των κρουσμάτων

Στη χώρα μας, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της γρίπης, καθώς η εορταστική περίοδος ευνοεί τη μετάδοση του ιού. Οι μετακινήσεις, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και οι δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους δημιουργούν συνθήκες ταχείας διασποράς, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν αισθητά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σημειωτέον ότι το τοπίο στα σχολεία θα γίνει ξεκάθαρο μετά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία ήτοι από την Πέμπτη 8 Γενάρη και έπειτα καθώς εκεί θα φανεί το επιδημιολογικό αποτύπωμα των γιορτών.

Τι εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας για την φετινή εγκύκλιο για τις απουσίες λόγω γρίπης

Πηγές του Υπουργείου σημείωσαν στο Dnews ότι έχει έρθει στο προσκήνιο των συζητήσεων η επανέκδοση εγκυκλίου που θα προβλέπει τη μη προσμέτρηση συγκεκριμένου αριθμού απουσιών μαθητών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Το μέτρο αυτό είχε εφαρμοστεί και το προηγούμενο σχολικό έτος, σε περίοδο έντονης έξαρσης ιώσεων, αλλά και τις περασμένες χρονιές που η γρίπη και ο κορωνοιός είχαν δημιουργήσει «έκρηξη» κρουσμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναρρώσουν χωρίς τον φόβο απώλειας της σχολικής χρονιάς. Ενεργοποιώντας την σχετική εγκύκλιο, οι απουσίες θα καταχωρίζονται κανονικά, αλλά δεν θα προσμετρώνται, εφόσον συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση και εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Η πάγια οδηγία των υγειονομικών παραμένει σαφής και ξεκάθαρη. Τα παιδιά με συμπτώματα γρίπης δεν πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Η παραμονή στο σπίτι προστατεύει τόσο το ίδιο το παιδί όσο και τη σχολική κοινότητα, περιορίζοντας τη διασπορά των ιών. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη ξεκούραση, η σωστή ενυδάτωση και η επιστροφή στο σχολείο μόνο μετά την πλήρη ανάρρωση είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι ιογενείς λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση.

Η τελική απόφαση για τη νέα εγκύκλιο αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες σε συνάρτηση πάντα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Υπουργείου είναι η προστασία της υγείας των μαθητών και η διασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με φόντο την επικείμενη αύξηση των κρουσμάτων επισημαίνεται από τους ειδικούς ότι η πρόληψη, ο εμβολιασμός και η προσοχή στα πρώτα συμπτώματα παραμένουν τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό των επιπτώσεων της φετινής γρίπης.

