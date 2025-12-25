Η χρήση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική καθοδήγηση δεν ωφελεί και μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία του ασθενούς.

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και αυξημένα περιστατικά κρυολογήματος και γρίπης.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το «κρυολόγημα» και η «γρίπη» θεωρούνται σχεδόν το ίδιο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δύο διαφορετικές παθήσεις, με σημαντικές διαφορές τόσο στη βαρύτητα όσο και στις πιθανές επιπλοκές.

Το κοινό κρυολόγημα όσο και η γρίπη προκαλούνται από ιούς. Παρότι τα συμπτώματά τους μοιάζουν, η ένταση, η διάρκεια και οι συνέπειές τους δεν είναι ίδιες.

Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από μεγάλο αριθμό διαφορετικών ιών, οι οποίοι ευνοούνται από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Γι’ αυτό εμφανίζεται συχνότερα τον χειμώνα ή μετά από έκθεση στο κρύο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι ο πονόλαιμος, η καταρροή και το μπούκωμα, τα δακρυσμένα μάτια, ο πονοκέφαλος, ο βήχας, οι πόνοι στους μύες και στα κόκαλα, η κόπωση και ένας ήπιος πυρετός. Τα συμπτώματα αυτά διαρκούν συνήθως 2 έως 4 ημέρες και υποχωρούν χωρίς ειδική θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και ενοχλήσεις από το γαστρεντερικό, όπως έμετοι ή διάρροια.

Αντίθετα, η γρίπη προκαλείται από διαφορετικούς ιούς και εμφανίζει παρόμοια αλλά πολύ πιο έντονα συμπτώματα. Ο πυρετός, η κόπωση και ο πονοκέφαλος είναι πιο δυνατά και διαρκούν περισσότερο, περίπου μία εβδομάδα. Η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και σε ορισμένες ευπαθείς ομάδες ακόμη και σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Για τον λόγο αυτό, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιμένουν, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με γιατρό. Ο γιατρός είναι ο μόνος που μπορεί να εκτιμήσει αν πρόκειται για γρίπη και αν χρειάζεται ειδική αγωγή ή νοσηλεία.

Επίσης, μόνο εκείνος αποφασίζει αν απαιτείται χορήγηση αντιβιοτικών, τα οποία δίνονται αποκλειστικά σε περίπτωση μικροβιακής επιπλοκής.

Τα ειδικά τεστ για τη διάγνωση της γρίπης δεν γίνονται συνήθως σε όλους τους ασθενείς, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως σε σοβαρά περιστατικά ή για επιδημιολογικούς λόγους.

Τα βήματα για ταχεία ανάρρωση

1. Ξεκούραση & Ύπνος

Απαραίτητος ο ύπνος (7-8 ώρες) για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Αποφύγετε το κάπνισμα και τις σωματικές προσπάθειες.

2. Ενυδάτωση & Διατροφή

Πίνετε πολλά υγρά: Νερό, τσάι (χαμομήλι, λουΐζα), ζωμούς.

Προσθέστε μέλι στα ροφήματα για τον λαιμό.

Αποφύγετε τα ζαχαρούχα ποτά.

Ενισχύστε τη διατροφή με:

Φρούτα & Λαχανικά (Βιταμίνες C, A, B).

Ξηρούς καρπούς, λιπαρά ψάρια (ω-3), άπαχο κρέας, γιαούρτι/κεφίρ.

3. Συμπτώματα & Ανακούφιση

Ατμός: Ζεστό ντους ή χρήση υγραντήρα/ατμοποιητή για να διευκολύνετε την αναπνοή.

Αερισμός: Αερίζετε τακτικά τους χώρους.

Φαρμακευτική αγωγή: Παρακεταμόλη ή ασπιρίνη για τον πυρετό (όχι σε παιδιά), συμβουλευτείτε φαρμακοποιό.

Όσον αφορά στην πρόληψη, βασικά μέτρα όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση χαρτομάντηλων μιας χρήσης και η αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους βοηθούν στη μείωση της μετάδοσης.

Ωστόσο, το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης της γρίπης είναι ο ετήσιος εμβολιασμός. Το αντιγριπικό εμβόλιο συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου, γίνεται κάθε χρόνο το φθινόπωρο σε μία δόση και είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Πρέπει να τονιστεί ότι προστατεύει μόνο από τη γρίπη και όχι από το κοινό κρυολόγημα, για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο.