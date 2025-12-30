Γονείς, προλαβαίνετε ακόμα να εμβολιάσετε τα παιδιά για την γρίπη τονίζουν οι παιδίατροι καθώς τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά.

«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά καθώς τις τελευταίες μέρες καταγράφεται αυξημένη νοσηρότητα ενώ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι νοσηλείες στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τη γρίπη Α (Η3Ν2-στέλεχος Κ) να κυριαρχεί. Το φετινό στέλεχος της γρίπης όπως τονίζουν είναι παιδίατροι έχει αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα γεγονός που επηρεάζει άμεσα την νόσηση των παιδιών και των ευπαθών ομάδων. Εν μέσω γιορτών και εορταστικών συγκεντρώσεων η γρίπη εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και ιδίως στα μικρά παιδιά από τα οποία και μεταφέρονται εύκολα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη εμφανίζεται απότομα και χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό 1-2 ημερών, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και σπανιότερα διάρροια. Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με παροδική ύφεση των συμπτωμάτων και επανεμφάνισή τους. Η συνολική διάρκεια της ασθένειας φτάνει συνήθως τις 5-6 ημέρες. Ωστόσο, σε αρκετά παιδιά ο πυρετός ή τα δέκατα, η κακοδιαθεσία, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν, απαιτώντας προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχομένως εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινογραφία θώρακα για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία, ωτίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, ή να διαπιστωθεί νέα ίωση που προστέθηκε πάνω στη γρίπη.

Ρόλο κλειδί στην ανάρρωση των παιδιών παίζει η ξεκούραση και η επάνοδος σε βόλτες, δραστηριότητες και σχολεία μόλις ολοκληρωθεί η ανάρρωση ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά ιών σε άλλα παιδιά και ενήλικες αλλά και να αποκλειστεί η πιθανότητα νέας μόλυνσης ή επιπλοκής. Κρατήστε το παιδί σας στο σπίτι από το σχολείο ή το βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Εάν το παιδί σας έχει πυρετό, μετρήστε τον πυρετό του τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Δώστε του άφθονα υγρά για να αποφευχθεί η αφυδάτωση.

Όπως τονίζουν οι παιδίατροι στο Dnews η σοβαρότητα νόσησης από γρίπη εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες.

Τον τύπο του ιού.

Το ιικό φορτίο και τη διάρκεια έκθεσης.

Την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού και των γύρω ατόμων.

Τυχόν συννοσηρότητα με άλλους ιούς ή μικρόβια.

Πώς θα ανακουφίσετε το άρρωστο παιδί

Οι παιδίατροι τονίζουν ότι μόλις γίνει η διάγνωση της γρίπης στο παιδί είναι σημαντικό να ακολουθήσετε στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη γρήγορη ανάρρωση.

Τα παιδιά με γρίπη χρειάζονται πολλά υγρά για να αποφύγουν την αφυδάτωση και πολλή ξεκούραση για να αναρρώσουν. Ενθαρρύνετε την κατανάλωση νερού, χυμών και αφεψημάτων.

Χρησιμοποιήστε αντιπυρετικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί για παιδιά, όπως η παρακεταμόλη ή η ιβουπροφαίνη, για να μειώσετε τον πυρετό και να ανακουφίσετε τον πόνο. Είμαστε ενήμεροι πάντα για τις κατάλληλες δοσολογίες, με την πιο συχνή εναλλάξ χορήγησή τους ανα 3 ώρες. Παράλληλα κάνουμε χλιαρές κομπρέσες με νερό και προαιρετικά ξύδι ή χλιαρό προς ζεστό μπανάκι έαν επιτρέπει η κατάσταση του παιδιού.

Καταπολέμηση της Ρινικής Συμφόρησης. Χρησιμοποιήστε φυσιολογικό ορό, θαλασσινό νερό και ρινικές σταγόνες για να βοηθήσετε στην ανακούφιση της συμφόρησης. Επίσης, ένας υγραντήρας στο δωμάτιο μπορεί να βοηθήσει, καθώς και η χορήγηση αντισταμινικού σιροπιού στα άνω του έτους παιδιά. Η ανάκλιση στον ύπνο βοηθάει όπως επίσης και οι εντριβές με κατάλληλα σκευάσματα με ευκάλυπτο.

Προσφέρετε ελαφριά και θρεπτικά γεύματα, ακόμα και αν το παιδί δεν έχει πολύ όρεξη. Φρούτα, λαχανικά, και ζεστές σούπες μπορούν να είναι εξαιρετικές επιλογές. Η βιταμίνη C και D είναι ανοσοενισχυτικές.

Βρογχοδιασταλτικά, βλεννολυτικά, κορτιζονούχα σκευάσματα χρησιμοποιούνται κατα περίπτωση και ανάλογα με την ηλικία και τη γενικότερη υγεία του παιδιού. Η αντιβίωση δεν έχει θέση στη γρίπη πρώιμα, όμως εάν παρατείνονται κάποια συμπτώματα όπως συνήθως ο βήχας, πρέπει να καλύψουμε με αντιβίωση γιατί συχνά τη γρίπη ακολουθεί η επιπλοκή της πνευμονίας.

Λάθη στη διαχείριση της νόσησης με γρίπη

Όπως όλοι οι ιοί, έτσι και ο ιός της γρίπης πρέπει «να ολοκληρώσει τον κύκλο του». Έτσι, δεν υπάρχει κάποια ενδεδειγμένη θεραπεία παρά μόνο η λήψη αντιπυρετικών ή και αντιβηχικών σκευασμάτων που έχει συστήσει ο παιδίατρος, παράλληλα με τα κλασικά μέτρα ενίσχυσης της άμυνας του ανθρώπου ,όπως η ανάπαυση και το υγιεινό φαγητό. Συχνά δίνονται αντιβιοτικά χωρίς λόγο, ενώ αυτά χρειάζονται μόνο όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μικροβιακής επιλοίμωξης και πάντα με ιατρική καθοδήγηση. Ομοίως, τα αντιιικά φάρμακα χορηγούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με απόφαση παιδίατρου, και όχι προληπτικά.

Οι επιπλοκές της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη σε σε αντίθεση με τους ενήλικες, δεν προκαλεί συχνές και σοβαρές επιπλοκές στα παιδιά που δεν πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ωστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό των παιδιών που θα αρρωστήσει από τον ιό της γρίπης είναι πιθανό να εμφανίσει ορισμένες επιπλοκές. Οι επιπλοκές αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες. Αυτές είναι οι εξής :

λαρυγγίτιδα

αφυδάτωση

ωτίτιδα

βρογχιολίτιδα

πνευμονία

Παράλληλα, υπάρχει και η σπάνια νευρολογική επιπλοκή που μοιάζει με πολιομυελίτιδα είναι η οξεία χαλαρή μυελίτιδα η οποία μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά αδυναμία ή παράλυση στα άκρα. Συνδέεται συχνότερα με εντεροιούς, έχει αναφερθεί όμως και σε ορισμένες λίγες περιπτώσεις μετά από νόσηση από γρίπη. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και συνοδεύεται από πυρετό και νευρολογικά σημεία. Τέλος, υπάρχει η εγκεφαλίτιδα που είναι μια σπάνια επιπλοκή του εγκεφάλου αλλά και η μυοσίτιδα, μια εξίσου σπάνια επιπλοκή των μυών που μπορούν να οδηγήσουν σε παρωδική αδυναμία στα άκρα αλλά όχι αμιγή παράλυση. Η μυοσίτιδα μπορεί να δώσει πόνο ή αδυναμία στα πόδια μετά την ανάρρωση από τον πυρετό.»

Άρρωστο παιδί με γρίπη: Πότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον παιδίατρο

Η γρίπη συνήθως επηρεάζει για μικρό χρονικό διάστημα τη διάθεση των παιδιών. Αμέσως μετά την υποχώρηση του πυρετού, η πλειοψηφία των παιδιών είναι γεμάτα ζωντάνια, παρά τον βήχα και την καταρροή. Στην περίπτωση όμως που αντιληφθείτε πως το παιδί σας εμφανίσει τα παρακάτω συμπτώματα θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια γιατί πιθανόν έχει προκύψει κάποια επιπλοκή.:

υψηλό και παρατεινόμενο πυρετό

δυσκολία στην αναπνοή

κυάνωση (μπλε χείλη)

άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής

μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία

διέγερση ή σπασμούς

επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του βήχα ύστερα από βελτίωση των συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και ενδεχόμενη επιδείνωση υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολογικού, αναπνευστικού, διαβήτη κλπ.)

Με τη γρίπη να εξαπλώνεται και τα παιδιά να αποτελούν βασικό κρίκο στη μετάδοση, η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και ο εμβολιασμός είναι τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» για να περιοριστεί η διασπορά και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές αυτή την κρίσιμη περίοδο του χειμώνα.

