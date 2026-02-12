Η πανελλαδική υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων δύο μηνών.

Σε καθολική εφαρμογή σε όλη τη χώρα περνά η Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», μετά την σημερινή υπογραφή προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Το πρόγραμμα παρέχει οργανωμένη και ασφαλή φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 έως 18 μηνών από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες, προσφέροντας στους γονείς μια ευέλικτη μορφή φροντίδας που προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Η Δράση καλύπτει την αμοιβή των επιμελητών έως 500 ευρώ τον μήνα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+). Απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους γονείς που χρειάζονται αξιόπιστη λύση φύλαξης για τα βρέφη τους, ιδίως κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Με τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” προχωρούμε στην καθολική εφαρμογή μιας πολιτικής ουσιαστικής στήριξης των νέων γονέων. Δίνουμε περισσότερες επιλογές φροντίδας για τα βρέφη, ενισχύουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και βοηθάμε τις οικογένειες να οργανώσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους».

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη δράση πρόσβασης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενισχύοντας τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν εργασία και οικογενειακή ζωή.

Η πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους της χώρας κατέγραψε θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα: συμμετείχαν 1.209 επιμελητές και επιμελήτριες, εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά έως 18 μηνών.

Η πανελλαδική υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων επιμελητών και την κάλυψη των αναγκών όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών σε όλη την Ελλάδα. Η πλήρης ενεργοποίηση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της Πρόσκλησης προς επιμελητές και ωφελούμενους γονείς.