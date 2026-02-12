Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φέρεται να έχει και έναν μεγαλύτερο γιο, τον οποίο ωστόσο κανείς δεν έχει δει ποτέ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του ως κληρονόμο και διάδοχό του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Η Κιμ Γιου Άε, η οποία εικάζεται ότι είναι 13 ετών, έχει φωτογραφηθεί τους τελευταίους μήνες δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανούς δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να κάνει αυτήν την αξιολόγηση. Πρόσθεσε πως θα παρακολουθεί στενά το αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος του Βορρά αργότερα αυτόν τον μήνα καθώς είναι η μεγαλύτερη πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Την Πέμπτη, ο βουλευτής Λι Σέονγκ Κουέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γιου Άε, βρίσκεται πλέον στο στάδιο του «ορισμού διαδόχου».

«Καθώς η Κιμ Γιου Άε έχει δείξει την παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και της επίσκεψής της στο Kumsusan Palace of the Sun, και έχουν εντοπιστεί σημάδια ότι εκφράζει τη γνώμη της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, η NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του ορισμού ως διάδοχος», δήλωσε ο Λι.

Η Γιου Άε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της φερόμενης ως σύζυγός του Ρι Σολ Γιού. Το NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει ποτέ προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί.

Η είδηση ​​για την ύπαρξη της Γιου Άε προέκυψε για πρώτη φορά από μια απίθανη πηγή: τον Αμερικανό παίκτη μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κρατούσε τη μπέμπα Γιού Άε» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βόρεια Κορέα.

Η Γιου Άε έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας κρατώντας το χέρι του πατέρα της. Έκτοτε, έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά Μέσα, δημιουργώντας ένα πιο ήπιο προφίλ για τον πατέρα της από εκείνο του αδίστακτου δικτάτορα. Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έγινε ποτέ στην Κίνα, όπου εθεάθη να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Συχνά εμφανίζεται με μακριά μαλλιά, κάτι που απαγορεύεται για τους συνομηλίκους της, και με ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.

Ένας άλλος βουλευτής, ο Παρκ Σου- γουόν, δήλωσε ότι ο ρόλος που είχε αναλάβει η Γιου Άε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων υποδηλώνει ότι έχει άρχισε να παρέχει πολιτική συμβολή και αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη υψηλότερη ηγέτιδα. Η βορειοκορεατική εξουσία είχε περάσει από τις τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και πιστεύεται ευρέως ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει την ηγεσία στην Γιου Άε. Τους τελευταίους μήνες, εξάλλου, απεικονίζεται να περπατάει δίπλα από τον πατέρα της, αντί να τον ακολουθεί.

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης πιστεύεται ότι έχουν μεγάλο συμβολικό βάρος, είναι σπάνιο άτομα εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με εκείνον, εμφανώς στο κάδρο. Στις τελευταίες εμφανίσεις της η Γιου Άε φαίνεται να είναι ψηλότερη.

Αν και η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει πλέον ότι η Γιου Άε είναι ο ορισμένος κληρονόμο και διάδοχος, εξακολουθεί να εγείρει ερωτήματα.

Είναι αινιγματικό γιατί η Γιου Άε, μια κόρη, θα επιλεγεί ως διάδοχος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.Πολλοί αποστάτες και αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγηθεί της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους εδραιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων της χώρας. Αλλά η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν - η Κιμ Γιο Γιονγκ - προσφέρει ένα προηγούμενο για την γυναικεία εξουσία στο καθεστώς.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει επί του παρόντος ανώτερη θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και φέρεται να έχει επιρροή στον αδελφό της.Ωστόσο, είναι επίσης μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως διάδοχό του.

Ένα σημείο που είναι ακόμη ασαφές είναι το ποιες αλλαγές μπορεί να φέρει η διαδοχή της Γιού Άε στη Βόρεια Κορέα.Πολλοί Βορειοκορεάτες ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας νεαρός άνδρας με δυτική μόρφωση, θα άνοιγε τη χώρα τους προς τα έξω όταν διαδεχόταν τον πατέρα του. Ωστόσο, αυτή η ελπίδα δεν εκπληρώθηκε. Όποια και αν είναι τα σχέδια που έχει αυτή η έφηβη για τη χώρα της, πιθανότατα θα είχε τη μοναδική δύναμη να τη διαμορφώσει όπως θέλει.

Με πληροφορίες του BBC