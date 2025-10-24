Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ντοναλντ Τραμπ συναντήθηκαν τελευταία φορά το 2019 στο Πανμουντζόμ, στην Κοινή Περιοχή Ασφαλείας στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα.

Υπάρχει «σημαντική» πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν την επόμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψη του στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

Ο Τραμπ αναμένεται στη Νότια Κορέα την Τετάρτη για το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του συζήτησαν κατ' ιδίαν την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, με τον οποίο είχε συνομιλίες για τελευταία φορά το 2019.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται «να δίνει προσοχή στις ΗΠΑ και διάφορα σημάδια... υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα συνάντησης», δήλωσε ο υπουργός ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιανγκ στους δημοσιογράφους. Και ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ελπίζει να συναντήσει ξανά τον Κιμ Γιονγκ Ουν, πιθανώς φέτος.

Τον Σεπτέμβριο ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι έχει «όμορφες αναμνήσεις» από τον Τραμπ και ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες εάν οι ΗΠΑ αφήσουν κατά μέρος την «παραληρηματική» απαίτησή τους να εγκαταλείψει η Πιονγιάνγκ τα πυρηνικά της όπλα. Η Σεούλ προέτρεψε την Παρασκευή τους δύο ηγέτες να μην αφήσουν την ευκαιρία να «ξεφύγει».

«Πρέπει να λάβουν μια απόφαση», πρόσθεσε ο Τσουνγκ, του οποίου το υπουργείο χειρίζεται τις τεταμένες σχέσεις με τον Βορρά.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός σημείωσε επίσης ότι παρατήρησαν πως Βορειοκορεάτες «φρεσκάρουν» τις περιοχές κοντά στην αποστρατικοποιημένη ζώνη για πρώτη φορά φέτος: καθαρίζουν, ξεριζώνουν τα ζιζάνια, τακτοποιούν τα παρτέρια και βγάζουν φωτογραφίες γύρω από το Πανμουντζόμ, κάτι που ενδέχεται να υποδηλώνει πως περιμένουν κάποιον υψηλά ιστάμενο.

Με πληροφορίες του France24