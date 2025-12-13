Όλες οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή έχουν Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο ίδιος και 19 άλλες πολιτείες καταθέτουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την πολιτική της να αυξήσει το τέλος για τις νέες αιτήσεις βίζας H-1B σε 100.000 δολάρια.

Ο Μπόντα ισχυρίστηκε ότι οι αυξήσεις για τη βίζα ειδικευμένων εργαζομένων είναι παράνομες, επειδή υπερβαίνουν το ποσό που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο και υπονομεύουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα. Όλες οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή έχουν Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς.

«Καμία προεδρική κυβέρνηση δεν μπορεί να αναθεωρήσει τον νόμο περί μετανάστευσης», δήλωσε ο Μπόντα σε συνέντευξη Τύπου στο Σαν Φρανσίσκο. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να αγνοήσει τον ισότιμο κλάδο της κυβέρνησης που είναι το Κογκρέσο, το Σύνταγμα ή τον νόμο».

Οι μεγαλύτεροι χρήστες της βίζας H-1B είναι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που προσλαμβάνουν υψηλά ειδικευμένους ξένους εργαζομένους, τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί του MAGA έχουν κατηγορήσει ότι καταχρώνται το πρόγραμμα για να παρακάμψουν τους Αμερικανούς και να προσλάβουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, ο Μπόντα υποστήριξε ότι το τέλος θα επιδεινώσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας της πολιτείας, καθιστώντας πιο δύσκολη την κάλυψη θέσεων από γιατρούς, ερευνητές, δασκάλους, νοσηλευτές και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Προειδοποίησε επίσης ότι το τέλος των 100.000 δολαρίων, το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε με προεδρική διακήρυξη τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί επιλεκτικά, κατά την κρίση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Η μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης και ειδικότερα οι βίζες H-1B έχουν αποτελέσει στο παρελθόν πηγή διαμάχης μεταξύ των λαϊκιστών υποστηρικτών του Τραμπ και των συμμάχων του στη Silicon Valley, οι οποίοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο στην προσέλκυση ταλέντων από όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα το φθινόπωρο, το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ κατέθεσε τη δική του αγωγή, μαζί με μια ομάδα που εκπροσωπεί ερευνητικά πανεπιστήμια, κατά του νέου τέλους, αμφισβητώντας ότι η κυβέρνηση παραβίασε διατάξεις του νόμου που διέπει το πρόγραμμα H-1B. Μια ξεχωριστή αγωγή κατατέθηκε από ευρύτερη ομάδα οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων από διάφορους τομείς.

Η νέα αγωγή θα κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, με επικεφαλής τον Μπόντα και τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Αντρέα Τζόι Κάμπελ. Πρόκειται για την 49η φορά που ο Μπόντα προσφεύγει στα δικαστήρια κατά της κυβέρνησης Τραμπ φέτος.

