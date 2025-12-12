Η Ελεονώρα Ζουγανέλη, φαίνεται πως οδηγούσε μηχανάκι, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, περισσότερο του επιτρεπόμενου ορίου.

Υπό την επήρεια αλκοόλ φαίνεται να οδηγούσε η Ελεονώρα Ζουγανέλη, τα ξημερώματα της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ερμηνεύτρια, οδηγούσε μηχανάκι, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ περισσότερη του επιτρεπόμενου ορίου. Ο έλεγχος λοιπόν οδήγησε σε αλκοτέστ όπου και διαπιστώθηκε πως η είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ, ενώ σε προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό ανερχόταν στο 0,15.

Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, της κατατέθηκε το πρόστιμο των 350 ευρώ και της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες.

Σημειώνεται πως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, αναφέρει πως το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ για τους δικυκλιστές, ανέρχεται στο 0,10.